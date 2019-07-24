В Индии выясняют, почему в 132 деревнях за три месяца не родилась ни одна девочка

Чиновники в северном индийском штате расследуют вопрос о том, проводились ли аборты по половому признаку, после того, как правительственные данные показали, что в 132 деревнях за последние три месяца не родилось ни одной девочки.

Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, говорят, что 947 детей родились в 500 деревнях в районе Уттаракаши штата Уттаракханд. Из 200 таких новорожденных в 132 деревнях не было ни одной девочки.

Это, несмотря на те же данные о том, что за эти три месяца родилось больше девочек (479), чем мальчиков (468).

Администрация района Уттаркаши пометила 132 деревни как «красную зону», и для расследования этого вопроса была сформирована команда из 25 чиновников.

На данный момент чиновники не могут подтвердить, что в этих деревнях произошло массовое убийство младенцев женского пола, но это выглядит как самая вероятная версия.

Местные чиновники пытаются показать, что ситуация «вовсе не вызывает тревогу», и данные, которые потрясли страну, могут быть простым «совпадением». Но активисты отвергают это заявление.

«Это совершенно неслыханно, поскольку в течение трех месяцев ни одна девочка не родилась во многих деревнях», - сказала активистка и академик Ниведита Менон. «Должно быть, был какой-то процесс, с помощью которого происходило незаконное определение пола и совершались аборты».

«Не может быть совпадением, чтобы ни одна девочка не родилась в 132 деревнях. Похоже, это еще один случай дискриминации и пренебрежения по отношению к девочкам», - говорит активист Прабхат Кумар.

В 1994 году в Индии был запрещен выборочный аборт женских плодов, но эта практика остается обычным явлением. Исследование, проведенное в 2011 году британским медицинским журналом The Lancet, показало, что за последние три десятилетия в Индии было абортировано до 12 миллионов женских плодов.

Последняя перепись населения Индии, проведенная в 2011 году, показала, что на 1000 мужчин приходится только 943 женщины.

Согласно недавнему правительственному опросу, соотношение полов при рождении в Индии сократилось до 896 в 2015-17 годах с 898 в 2014-16 годах, что указывает на тревожную тенденцию.

В 2014 году в отчете ООН говорилось, что сокращающееся число девочек в Индии достигло «чрезвычайных масштабов» и способствует преступлениям против женщин.

Алок Ваджпаи из Фонда народонаселения Индии, некоммерческой организации, занимающейся вопросами народонаселения, говорит, что данные из Уттаракханда «шокируют, но не удивляют».

«Глубокие социальные и культурные нормы, существующие в нашей стране, несут ответственность за такие вещи», - сказал он.

Культура Индии, подобное культуре доисламских арабов, преимущественно рассматривает детей мужского пола в качестве активов, которые будут обеспечивать семью, когда они станут взрослыми, помимо того, что будут носить фамилию. В индуизме мужчины совершают последние обряды после смерти своих родителей.

Все это объясняет, почему детей женского пола часто рассматривают как бремя, так как их браки предполагают значительное приданое, которое будет отдано семье жениха.

В 2015 году тогдашний министр Индии по вопросам развития женщин и детей заявил, что в стране «ежедневно убивают» 2000 девочек из-за предпочтения сыновей. «Некоторые рождаются с подушками на лицах, которые душат их», - сказала она.

В том же году премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил известную программу «Бети Бачао, Бети Паджао» («Спасите дочерей, воспитывайте дочерей»), нацеленную на устранение перекосов в соотношении полов и «изменение мышления людей по отношению к девочкам».

Тем не менее, в сообщениях СМИ в начале этого года со ссылкой на правительственные данные указывалось, что более половины средств, выделенных на программу, было потрачено на рекламу, в то время как только 25 процентов средств было выделено штатам.

«Правительство предприняло инициативы, но на местах это все еще должно обрести форму», - сказал Ваджпаи.

Подытоживая, можно заметить, что зло, про которого выступил Пророк Мухаммад (мир ему) 15 столетий назад в Аравии, живо и по сей день.