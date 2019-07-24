Бывший премьер-министр Израиля извинился за убийство 12 палестинцев

Лидер недавно созданной Израильской демократической партии (Исраэль Демократ) Эхуд Барак принес извинения за убийство 12 палестинских граждан Израиля за время его пребывания на посту премьер-министра Израиля.

Выступая по израильскому общественному радио, Барак сказал, что он «берет на себя ответственность за то, что произошло во время [его] пребывания на посту премьер-министра, включая события в октябре», имея в виду убийство 12 арабо-израильских демонстрантов израильскими силами.

Еще один палестинец был убит в секторе Газа, и десятки человек были ранены в ходе знакового момента Второй интифады, палестинского восстания на территориях, которое шло в период с сентября 2000 года по начало 2005 года.

«Убийствам протестующих силовыми структурами страны нет места», - продолжил Барак, добавив: «Я выражаю свое сожаление и извинения перед семьями и перед израильским обществом».

Барак также признал комментарии, сделанные Эсави Фрейге, арабо-израильским депутатом Кнессета из левой партии Мерец, который ранее в этом месяце призвал бывшего премьер-министра выйти из сентябрьской предвыборной гонки в свете тех убийств.

Фрейге добавил, что его партия отвергнет любое соглашение с Израильской демократической партией Барака из-за убийств, заявив: «Сделайте нам одолжение. Держите при себе свои извинения. Вернитесь в свои роскошные башни и позвольте нам делать работу, не мешайте нам. Арабы не хотят быть фиговым листком и спасателями. Мы хотим быть партнерами».

Отвечая на эти комментарии сегодня, Барак сказал, что «[Фрейге] написал важные слова, которые приходят из места боли. Эти вещи никогда не должны происходить, ни тогда, ни сегодня. Я не уклоняюсь от ответственности за события прошлого, но я верю, что могу быть частью решения».

Заявление Барака рассматривается как попытка связаться с Мерец до крайнего срока 1 августа, когда будут объявлены партийные списки на всеобщие выборы 17 сентября.

Не вдаваясь в детали израильского политического ландшафта, можно отметить, что у израильских левых дела идут очень скверно. Никакого слияния в единый блок, о котором говорили ранее, видимо не будет. Многие левые партии, включая Мерец и демократическую партию Барака балансируют на грани 3,5 процента, необходимых для прохода в парламент.

Неудивительно, что на фоне такого провала и всеобщей правой гегемонии под руководством Нетаньяху, левые активнее обращаются к арабскому населению Израиля. Как отреагируют почти два миллиона израильских арабов на извинения Барака, и состоится ли союз его партии с Мерец, пока не ясно.

Но извинения Барака, вероятно, также являются попыткой отвлечь внимание от скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, американским миллиардером, который был арестован в этом месяце по подозрению в торговле несовершеннолетними девочками.

В деле, которое омрачило его политическое возвращение, выяснилось, что Барака вступил в деловое партнерство с Эпштейном на несколько миллионов долларов совсем недавно, в 2015 году. Спустя всего несколько дней после того, как появились подробности этого партнерства, Барак объявил, что в свете выдвинутых обвинений против Эпштейна он поручил своим адвокатам порвать с ним все связи.