Кыргызстан эвакуирует людей из зоны столкновений на границе с Таджикистаном

Власти Кыргызстана вывезли из зоны столкновений на границе с Таджикистаном 315 местных жителей. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении киргизского представительства международного общества Красного Полумесяца.

«55 из них размещены в семьях, 260 человек - в организованных временных лагерях, в том числе в зданиях школ и лицеев. Большинство - это дети и женщины», — отмечает Красный Полумесяц. Организация также предоставила для эвакуированных палатки, питьевую воду и одежду для раненых, находящихся в Баткенской областной объединенной больнице.

Сообщается, что Красный Полумесяц оказывает помощь эвакуированным.

«По запросу от МЧС сегодня предоставлены продукты питания для временно перемещенных жителей села Аксай — завтраки и обеды», — говорится в сообщении.

А началось все вечером в понедельник, когда между жителями Кыргызстана и Таджикистана в районе кыргызского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с кыргызской стороны пять человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционер. По сведениям властей Таджикистана, в ходе конфликта один таджикский гражданин погиб и еще 15 пострадали.

В настоящее время столкновения прекратились, подразделения пограничников двух государств переведены на усиленный режим несения службы. Автотрасса Исфара (Таджикистан) — Ворух остается перекрытой, объявила во вторник Государственная пограничная служба Кыргызстана. На месте ЧП находятся представители местных органов власти и правоохранительных государств, которые принимают меры по урегулированию конфликта.Подразделения пограничников Кыргызстана и Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы из-за произошедшего на границе.

Протяженность рубежа между двумя государствами составляет около 970 километров. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Три года назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 километров.