Шиитское восстание в Нигерии: число погибших растет

Журналист, освещающий столкновения между нигерийскими силами безопасности и сторонниками шиитской группировки в Абудже, был признан погибших на фоне сообщений о том, что общее число погибших возросло по меньшей мере до восьми человек.

Члены шиитской группировки «Исламское движение Нигерии» (ИДН), собрались в понедельник на митинг в столице с требованием освободить их лидера Ибрагима аль-Закзаки - находящегося под стражей с 2015 года - после сообщений об ухудшении состояния здоровья его и его жены, которая также содержится в тюрьме.

Полиция сообщила, что старший офицер полиции, направленный для координации операций по обеспечению безопасности во время акции протеста, был застрелен.

ИДН заявило, что они нашли шесть тел своих сторонников, которые были убиты во время столкновений, но добавили, что число погибших на самом деле больше.

«Я могу подтвердить, что 11 наших членов были застрелены во время вчерашней акции протеста», - заявил во вторник «Аль-Джазире» лидер ИДН Абдуль-Хамид Белло. «Мы все еще считаем число погибших», - сказал Белло.

Прешес Оволаби, работавший на местном телеканале, также скончался от пулевых ранений, полученных во время освещения акций протеста. Сообщается, что 23-летний мужчина был ранен в живот.

«Смерть Прешес Оволаби свидетельствует о том, насколько жестокой и недолговечной стала жизнь в Нигерии, и указывает на опасность, с которой ежедневно сталкиваются журналисты при выполнении конституционного права по привлечению правительства и его должностных лиц к ответственности перед нигерийцами», - заявил Эммануэль Огбече, глава Союза журналистов Нигерии в Абудже.

Между тем, полиция заявила, что 54 шиита, арестованных в понедельник, вскоре будут привлечены к ответственности.

«Подозреваемые находятся на допросе и будут привлечены к суду как можно скорее», - говорится в заявлении полиции.

Шиитское движение осудило арест некоторых из его членов, которых забрали прямо с больничных коек, во время лечения от пулевых ранений, полученных в ходе столкновений.

«Некоторые тяжело раненые были доставлены в учебную больницу Университета Абуджи в Гвагваладе; полиция пришла туда и забрала около 11 человек, которых они подстрелили во время акции протеста», - сказал представитель группы Ибрагим Муса.

Нынешний протест стал продолжением серии демонстраций, организованных группой шиитов, которые привели к кровавым столкновениям с нигерийской полицией.

Несколько человек были убиты и более 40 членов ИДН были арестованы на прошлой неделе после закрытия здания Национальной ассамблеи в Абудже и стрельбы во время демонстрации.

Каждая из сторон обвиняет другую в стрельбе.

Чета Нванзе, аналитик по безопасности, призвал к осторожности, чтобы предотвратить обострение столкновений.

«Мы постоянно предупреждали, что нигерийское государство, похоже, стремится радикализировать шиитов, и смерть полицейского, кажется, подтверждает наши худшие опасения», - сказал Нванзе.

«К группе, которая поддерживает дисциплину в течение [длительного] [периода], следует относиться с осторожностью, особенно когда они продемонстрировали одновременные протесты в Абудже, Кадуне и Лагосе две недели назад», - добавил он.

Группа, которая представляет шиитов Нигерии, заявляет, что продолжит протестовать до тех пор, пока не будет освобожден аль-Закзаки, шиитский ученый, основавший ИДН в начале 1980-х годов.

Аль-Закзаки был заключен в тюрьму военными правителями Нигерии. Ряд судебных приказов, предписывающих нынешнему правительству освободить его и его жену, остались без внимания.

Пресс-секретарь президента сообщил местным СМИ, что лидера ИДН держат под стражей «ради его собственной безопасности».

На протяжении более трех десятилетий ИДН регулярно сталкивался с силами безопасности в Нигерии, одновременно выступая против предполагаемого религиозного преследования.

По данным Amnesty International, около 400 членов группы ИДН были убиты полицией в результате акций протеста с 2015 года.