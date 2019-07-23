Северная Сирия: смогут ли США примирить конфликтующие требования Турции и РПК?

Американская делегация во главе с посланником США в Сирии Джеймсом Джеффри прибыла в Турцию для встреч 22-23 июля со своими турецкими коллегами, чтобы добиться прогресса в планах относительно предполагаемой безопасной зоны, которая, как ожидается, станет буфером между пограничными районами Турции и частями северной части Сирия под контролем РПК. Ожидается, что критические переговоры будут сосредоточены на пяти спорных моментах. Турецкий военный эксперт Метин Гюрджан пишет об этом в своей колонке в Al-Monitor. Ниже мы даем пересказ его статьи.

По мнению Гюрджана само время переговоров красноречиво из-за трех последних событий. Одним из них является то, что увольнения и отпуски турецких солдат, служащих вдоль границы к востоку от реки Евфрат, были отменены. Кроме того, военные действия активизировались вдоль пограничного района, обращенного к Кобани, который находится под властью РПК. Наконец, военные укрепления вокруг этого района повысили ожидания скорой турецкой операции на северо-востоке Сирии.

Оперативная картина на северо-востоке Сирии указывает на абсолютное господство США в воздухе. Турция собрала целый корпус - две бронированные бригады, две механизированные бригады и две бригады коммандос - на фронте Суруч-Акчакале, для крупномасштабной наступательной военной операции с глубиной 40 километров.

Однако, остается крайне важным обеспечить непосредственную авиационную поддержку сухопутных войск с помощью боевых самолетов, ударных вертолетов и вооруженных беспилотников. Это означает, что Турции придется убедить Соединенные Штаты разрешить доступ в воздушное пространство. Во время 72-дневной осады Аль-Баба в ходе операции «Щит Евфрата» турецкая армия горько осознала важность непосредственной авиационной поддержки в Сирии. Поэтому ей необходим зеленый свет от США. Турция не может начать одностороннее военное движение к востоку от Евфрата в обход США; таким образом, у Анкары существует необходимость получать одобрение США на любую операцию в северо-восточной Сирии.

Стратегические вопросы, которые придется решать Соединенным Штатам при утверждении такой операции, сводятся к тому, как решить две противоречивые задачи: принять во внимание озабоченность Турции, а также обеспечить безопасность своего местного союзника, Отрядов народной самообороны (ОНС-YPG), которые составляют костяк Сирийских демократических сил.

Для достижения этой цели в течение почти года Соединенные Штаты, похоже, соглашались с предложением Турции создать буферную зону с ограниченной операцией в треугольнике Кобани-Телль-Абьяд-Айн-Исса, прилегающем к региону Манбидж. Эта операция, единственной целью которой было бы создание буферной зоны, защищенной постоянными наблюдательными постами в треугольнике Кобани-Телль-Абьяд-Айн-Исса, не будет напоминать операцию «Щит Евфрата», которая велась против ИГИЛ* с 16 августа 2016 по 17 марта 2017 года, и операцию «Оливковая ветвь», которая проходила с января по март 2018 года против ОНС.

Эта новая военная операция будет носить оборонительный характер - как и в случае с 12 турецкими наблюдательными постами вокруг Идлиба - под пристальным наблюдением американских военных.

Похоже, что тактическая картина Манбиджа будет скопирована и вставлена ​​к востоку от реки Евфрат.

Следует отметить, что в Анкаре появляются два конкурирующих лагеря с различными взглядами на предлагаемую США буферную зону, простирающуюся до треугольника Кобани-Телль-Абьяд-Айн-Исса. В первом лагере считают, что Турция должна сотрудничать с Вашингтоном, чтобы как можно скорее создать буферную зону на основе ликвидации военного присутствия ОНС вдоль границы. Второй лагерь говорит, что сотрудничество с «непредсказуемой» администрацией Трампа и с ненадежной бюрократией безопасности США на северо-востоке Сирии в конечном итоге приведет к тому, что Турция признает фактическую легитимность связанной с ОНС Партии Демократического союза (PYD) и что Анкара не должна работать с США над безопасной зоной.

Похоже, что Джеффри и его команда убедили лидеров ОНС согласиться на создание буферной зоны, но есть еще несколько важных моментов, которые необходимо обсудить:

Размер буферной зоны: Анкара настаивала на создании буферной зоны, начиная от Джараблуса до Акчакале с глубиной 40 километров, что совпадает с максимальной дальностью 155-мм штурмовой гаубицы, чтобы обеспечить косвенную огневую поддержку для своих наземных подразделений. Когда Анкара сможет оказать эту косвенную огневую поддержку, тогда не будет необходимости в непосредственной авиационной поддержке турецких воинских частей, создающих фиксированные военные посты в буферной зоне.

С другой стороны, ОНС, похоже, согласны на создание ограниченной буферной зоны, которая имеет максимальную глубину 10 километров и исключает такие важные городские поселения, как Кобани, Телль-Абьяд и Айн-Исса. Предложение ОНС просто копирует и вставляет операционную картину Манбиджа в треугольник Телль-Абьяд-Кобани-Айн-Исса. В Манбидже север находится под контролем турецких военных при поддержке Свободной сирийской армии (ССА), а юг находится под контролем ОНС, которых поддерживают американцы; линия прекращения огня восток-запад вдоль реки Хаджур является границей этих двух зон. Соединенные Штаты пытаются найти решение по размеру буферной зоны.

Также спорным является близость непрямых элементов огневой поддержки, таких как пусковые установки и минометы, к буферной зоне. Анкара требует, чтобы все такое тяжелое оружие находилось на расстоянии не менее 20 километров (около 12 миль) от буферной зоны. ОНС настаивают на том, что это оружие будет необходимо для защиты курдского населения, которое останется в буферной зоне, и что необходимо более короткое расстояние.

Кто будет контролировать городские поселения? Анкара хочет получить полный контроль над Кобани и Телль-Абьядом, где большинство населения это курды, точно так же, как она контролирует Африн в настоящее время, утверждая, что это исторически районы с арабским большинством. ОНС, напротив, не хотят уходить из этих городских центров и передавать местное управление турецким властям.

Кто будет защищать воздушное пространство планируемой буферной зоны? Анкара хочет получить полный контроль над воздушным пространством буферной зоны, добиваясь вывода США из воздушного пространства северо-востока Сирии. Напротив, ОНС настаивают на том, чтобы США объявили запретную для полетов зону, дабы гарантировать поддержку США против наступательных военных операций, поддерживаемых Турцией с воздуха.

Будут ли группировки ССА развернуты на северо-востоке? Анкара утверждает, что невозможно создать буферную зону, не получив помощи от ССА, но ОНС не хотят никакого присутствия ССА на северо-востоке, особенно в городских центрах с курдским большинством.

Кто будет контролировать линию прекращения огня в буферной зоне? Модель Манбиджа, предусматривающая создание совместных патрулей из вооруженных сил Турции и США, не будет работать на северо-востоке, потому что территория слишком большая и более рискованная. Вот почему Соединенные Штаты очень хотят пригласить европейских партнеров, таких как Франция и Германия, разделить это бремя. По мнению Гюрджана, истинная причина, по которой США зовут европейских солдат на северо-восток, состоит в том, чтобы поручить им контролировать пограничную линию, отделяющую контролируемый Турцией север от контролируемого ОНС юга, как двухпартийную военную силу, которую приветствовали бы обе стороны, Анкара и ОНС.

Еще неизвестно, смогут ли официальные лица США приспособиться к расходящимся интересам Турции, традиционного союзника, в настоящее время имеющего горькие отношения с Вашингтоном, и ОНС, единственной доверенной силы США, легитимирующей само военное присутствие США в Сирии.

Если возглавляемая Джеффри американская делегация не сможет решить эти вопросы, то август может стать очень жарким месяцем для треугольника Кобани-Телль-Абьяд-Айн-Исса.

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