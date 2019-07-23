Рашид Ганнуши возглавит избирательный список тунисских исламистов на парламентских выборах

Рашид Ганнуши, лидер тунисской исламистской партии "Ан-Нахда", будет баллотироваться на следующих парламентских выборах в октябре, и этот шаг рассматривается наблюдателями как решающая попытка занять лидирующую позицию в стране, сообщает Reuters.

Ганнуши, который жил в изгнании в Лондоне около двух десятилетий во времена бывшего президента Зин эль-Абидин бен Али, стал главной силой после революции 2011 года, но он никогда не баллотировался на какую-либо официальную должность. 78-летний политик остается доминирующей фигурой, которая, по словам критиков, в действительности контролирует страну в тандеме с 92-летним президентом Беджи Каидом Эссебси. Часто их просто называют «двумя шейхами», из-за их почтенного возраста.

«Решение представить Ганнуши на вершине избирательного списка партии в Тунисе, заключается в том, чтобы лидеры партий играли более важную роль на этом критически важном этапе в истории демократического перехода в Тунисе», - заявил Reuters официальный представитель партии «Ан-Нахда» Имед Хмири.

Кандидатура Ганнуши на место в парламенте усиливает ожидания тех, кто убежден, что Ганнуши стремится играть более важную роль, возможно, в качестве премьер-министра или спикера парламента, если его партия победит на выборах.

Ожидается, что парламентские выборы состоятся 6 октября, а президентские выборы - 17 ноября. Это будет уже третья серия выборов, в которых тунисцы смогут свободно голосовать после революции 2011 года.