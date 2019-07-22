Зара Муртазалиева: В защиту чеченских женщин

Для тех, кто не в курсе, поясню.

Александра в своей вчерашней статье в очередной раз подняла вопрос о роли женщины на Северном Кавказе, в частности речь шла о Чечне.

В контексте недавней истории 20-летней чеченки, которую якобы пытались выдать насильно замуж, Александра обратилась ко мне, к Таус Сергановой и Майнат Курбановой и попросила развеять или подтвердить мифы связанные с дискриминацией чеченской женщины.

Ничего из ряда вон выходящего мы не сказали, а всего лишь предложили не раздувать частные случаи и не вешать ярлыки на всё общество, апеллируя к обычаям и традициям. А также опровергли миф, что в Чечне всех повально выдают насильно замуж.

Как выяснилось, мнение самих чеченок не совпало с транслируемой отовсюду информацией о бедных и забитых женщинах Кавказа, нуждающихся в срочном спасении и эвакуации.

На протяжении нескольких лет, я повторяла и повторюсь ещё раз, что Чечня и чеченцы стали товарным знаком для "мнимых" специалистов и "экспертов" по Северному Кавказу. На фоне правозащитных организаций и правозащитников десятилетиями занимающихся проблемами выходцев из Чечни, появились те, кто высасывает проблемы из пальца и раздувает их до национальных масштабов.

Люди, которые и в Чечне -то ни разу не были рассказывают нам о том, что мы порабощены, задушены нашей религией, традициями, что нас ни во что не ставят наши же мужчины, что мы лишены права голоса, не можем учиться, выбирать профессию и- о Боже мой, оказывается, даже труд по дому является не что иным, как прямым доказательством нашего унижения и несостоятельности.

И как выяснилось вчера и сегодня, стоит вашему мнению не совпасть с "особым видением" российских "экспертов" и "горе-феминисток" о роли женщины на Кавказе, как они не побрезгуют вас обвинить и в связи с Кадыровым, и в поддержке провластных мнений, и даже в нежелании понимать "реалии кавказского уклада и быта".

Мне интересно, если чеченки выросшие в чеченских семьях и в чеченском обществе, прожив всю жизнь в Чечне не понимают реалии кавказского уклада жизни и быта, то откуда в подобных вопросах вдруг стали разбираться эти "специалисты"?

Смешно было наблюдать, как в комментариях на страницах у разных людей,"горе-специалисты" стали мериться кейсами, чтобы доказать какое количество чеченок к ним обратилось за год за помощью.

Сразу представила себе, как Политковская, Ганнушкина или Наташа Эстемирова в коментах "рубятся" за количество обратившихся за помощью, чтобы доказать свою профпригодность.

Кто-то на странице Таус Сергановой решил съязвить, мол а сколько к вам обращается? Дорогие мои "эксперты" мы не считаем, нам за них зарплату не платят и гранты не выписывают по отчётности.

Взаимопомощь - это отличительная черта нашего народа. Делимся чем можем, а коли нет - довольствуемся тем, что имеем.

А если вас интересуют подробности, то ежедневно и абсолютно бесплатно, я либо пишу подтверждение, либо помогаю собирать досье, либо перевожу чёрт знает где и в какой префектуре речь очередного земляка, которого я вижу впервые в своей жизни.

Нет, постов в ФБ об очередном спасённом не пишу, иногда благодарят, а иногда хулят - раз на раз не придётся.

Некоторые не постеснялись обвинить нас в том, что мы покрываем случаи насилия.

Вот вам список насилия и тотального нарушения прав и мы нуждаемся в помощи.

Верните нам наших братьев, сыновей и отцов, которых забрали у нас ваши отцы, мужья, сыновья и братья под ваше молчаливое согласие.

Поднимите вопрос о пересмотре тысячи липовых дел осуждённых чеченцев в военные годы и отбывающих наказание по сегодняшний день.

Займитесь психологическим и физическим состоянием тысячи женщин изнасилованных и искалеченных вашими будановыми.

Помогите инвалидам оставшихся без рук и ног после установления конституционного порядка в Чечне.

Верните домой хотя бы кости тех, кто был похищен вашими сыновьями, отцами, братьями. Это всё нам досталось в наследство от ваших прошлых попыток научить нас жить.

А когда закончите, то можете встать в очередь помогать украинским женщинам в оказании финансовой, психологической и моральной помощи. Они каждый день кого-то хоронят.

А если и там справитесь, то не забудьте обратить ваше внимание на крымских татар и бедных жён, сестёр, матерей рыдающих вслед автозакам.

А когда закончите "ПОМОГАТЬ", то возвращайтесь.

Вот тогда мы и поговорим о насилии и об угнетённых женщинах на Северном Кавказе.