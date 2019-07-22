Дело Кочесоко: очные ставки с подставными понятыми

По делу черкесского активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко идут очные ставки с понятыми, сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на адвоката активиста Руслана Закалюжного.

"Предварительные результаты очных ставок – это доводы защиты о том, что граждане Выблов и Мкртулян являются 'штатными' понятыми. Они находятся в зависимости от сотрудника ЦПЭ Гонова", - сообщил адвокат.

Закалюжный отмечает, что уже только в связи с этим они не могут быть понятыми по смыслу ст. 60 УПК РФ.

"Эта информация подтверждается и по результатам очной ставки с Гоновым и подтверждается по результатам последних очных ставок с 'понятыми'", - говорит адвокат.

По его словам, следователь Каров, который занимается делом Мартина Кочесоко, в ходе этих следственных действий идет на грубые нарушения, чтобы выгородить Гонова и понятых.

"Карову защитой неоднократно заявлялся отвод, но отвод не рассматривается, и он как ни в чем не бывало продолжает фальсифицировать это дело, искажая показания допрашиваемых лиц (Гонова, Выблова и Мкртуляна)", - отметил Руслан Закалюжный, говоря о предварительных итогах работы защиты Кочесоко.

Напомним, что руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. В его машины якобы нашли наркотики. Сначала активист отвергал обвинения, но 13 июня МВД заявило, что он признал вину в приобретении и хранении марихуаны. Впоследствии Кочесоко заявил, что вынужден был сделать это признание под давлением. А 25 июня Верховный суд КБР принял решение отправить активиста под домашний арест.