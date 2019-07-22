Хайрат аш-Шатир: первая публичная речь лидера Братьев-мусульман с 2013 года

Издание Араби 21 опубликовало краткое изложение заявления, сделанного заместителем генерального руководства египетских Братьев-мусульман* Хайратом аш-Шатиром во время недавнего судебного заседания, состоявшегося в прошлый вторник, в рамках повторного судебного процесса над БМ по обвинению в связях с ХАМАС до январской революции. Вынесение приговора было отложено до 28 августа.

В конце заявления адвокатов по делу заместитель председателя Партии свободы и справедливости Иссам аль-Ирьян попросил судью разрешить инженеру Хайрату аш-Шатиру сделать заявление о том, что с ним произошло во время встречи с министром иностранных дел ОАЭ и помощником государственного секретаря США в тюрьме после переворота.

После запроса Аль-Ирьяна сделал свой запрос, Аш-Шатир обратился к суду. Он говорил около сорока пяти минут и это стало первое его выступление после переворота 3 июля 2013 года. Напомним, что Хайрат аш-Шатир, ветеран и один из лидеров движения БМ в Египте, был изначальным кандидатом в президенты от БМ в 2012 году, и лишь после того, как его кандидатура была отклонена избирательной комиссией, кандидатом стал покойный Мухаммад Мурси. Он также считался финансистом и главным стратегом БМ.

Ниже приводится краткое изложение заявления Хайрата Аш-Шатира, полученное Араби 21:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, и мир и благословение лучшему из посланников.

Настоящим я отрицаю от своего имени и от имени всех обвиняемых по этому делу, включая доктора Мухаммада Мурси, который скончался как мученик, обвинение в связи (шпионаже).

Нас обвиняли в связи (шпионаже) в период с 2006 года до январской революции. Я отрицаю это обвинение от своего имени и от имени всех моих братьев на основании многих фактов, доказательств и деталей.

Я настаиваю на ложности показаний бывшего министра внутренних дел генерал-майора Махмуда Вагди, генерал-майора Аделя Азаба и Хабиба аль-Адли, и на ложности обвинений, выдвинутых против меня и всех моих братьев по этому делу.

Махмуд Вагди, который показал, что мы общались до январской революции, был тем, кто освободил меня после революции 25 января. Он позвонил тюремному надзирателю и попросил его позвонить мне и сказать, что был издан приказ об освобождении меня. Итак, если у него была информация против меня, почему он освободил меня? Это невозможно, чтобы информация до него дошла после, потому что мое освобождение из тюрьмы совпало с его увольнением из кабинета. Итак, откуда он мог получить какую-либо информацию или какие-либо расследования о нас? Это был его последний день на службе.

После этого Махмуд Вагди пригласил меня в свой кабинет в присутствии глав спецслужб. Итак, почему же все руководители служб безопасности общались с нами в то время и в последующие годы, не предъявляя нам никаких обвинений? Как одна из политических сил, почему мы встречались с (бывшим директором спецслужб) Омаром Сулейманом? Он просто не знал о расследованиях?

Фельдмаршал Тантави снял все обвинения, выдвинутые против меня и остальных братьев, и приговоры военного суда. Все обвинения были сняты и принесены извинения, и кандидатуры братьев на различные посты были приняты: Саад Аль-Кататни в качестве спикера парламента, Мухаммад Морси в качестве президента и другие. Где были эти обвинения в то время? Почему Высшая избирательная комиссия не предъявила эти обвинения ни им, ни мне лично?

Почему они все были сфабрикованы для всех нас после спора? Мы никогда не стремились встретиться с кем-то из-за пределов страны. Когда другие стремились (встретиться с нами), мы настаивали на том, чтобы такие встречи проводились только по официальным и законным каналам, с ведома и при участии общей разведки. Я приведу пример, показывающий степень фальсификации и бессмыслицы, которые практикуются с нами.

Разведывательные службы связались со мной во времена президентства Мурси и попросили меня поговорить с Исмаилом Хания о чем-то на тему пограничных переходов. Я сказал им: «В каком качестве я должен поговорить с ним?». Разведывательные службы заявили: «Вы как известный исламский деятель». Они подчеркнули, что это отвечает интересам египетского народа. Я сказал им, что это была роль президента, а не моя. Впоследствии я с удивлением вижу, что это используется в качестве доказательства против меня. Почему же нас обвиняют в общении? Это то, что вы просите от кого-то обвиняемого в общении? Мы были верны этой стране, никогда не общались и никогда не сговаривались с кем-либо.

Когда я впервые попал в тюрьму после переворота в июле, и даже до того, как мне разрешили свидание со своей семьей,

В моей тюремной камере меня посетили министр иностранных дел ОАЭ, заместитель государственного секретаря США, министр иностранных дел Катара и представитель Европейского союза. Я был ошеломлен, когда в полночь меня вызвал тюремный надзиратель, и я обнаружил, что министр иностранных дел ОАЭ и заместитель госсекретаря США потребовали, чтобы мы приняли реальность в обмен на наше освобождение.

Почему такой визит мог произойти с разрешения прокуратуры и в моей тюрьме, если такая встреча считалась сообщением? Почему нас обвиняют сегодня в том, что было разрешено вчера? Почему политические споры превратились в сфабрикованные обвинения и преступления против нас?

Почему обвинение фабрикует обвинения и скрывает факты? Почему оно ложно утверждает, что именно президент д-р Мурси, да благословит его душу Аллах, отменил вынесенные заочно приговоры всем обвиняемым по делу Международной организации, в то время как на самом деле обвинение намеренно скрывало тот факт, что это именно Военный совет вынес помилование в присутствии всех обвиняемых.

Самое смешное, что прокуратура меня обвиняет в том, что я пытался позволить экономике США доминировать над египетской только из-за электронной переписки между моей компанией и американским бизнесменом. Ирония заключается в том, что моя компания фактически отклонила коммерческое предложение в то время, потому что мы чувствовали, что это невозможно.

Это чёрная комедия, когда я вижу этот вопрос в форме обвинения, сфабрикованного против меня, в папке следствия, вскоре после того, как я был заключен в тюрьму, но при этом, еще до того, как мне было запрещено читать газеты, я натыкаюсь на сообщение о том, что министр ресурсов представляет того же самого американского бизнесмена государству и приветствует его. Почему тогда меня преследуют? Что это за обман?

Прошло двадцать семь лет с 1992 года, с тех пор я провел в тюрьме 19 лет. Я был свободен всего несколько лет. Мы всегда были верны только этой стране. Мы никогда не сговаривались и никогда не сообщались. Они это хорошо знают.

«Аллах властен вершить Свои дела, однако большинство людей не ведает об этом.» (Коран, 12: 22)

«А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся» (Коран, 26: 227)

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