Идлиб: 18 мирных жителей погибли в результате российско-асадитских бомбардировок

По меньшей мере 18 мирных жителей, в том числе семеро детей, были убиты в воскресенье в результате новых авиаударов режима в зонах деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает Reuteurs.

Силы режима при поддержке российских самолетов наносили удары по жилым районам в городах Хан-Шейхун, Саракиб, Кафаррума, Джибала и Маар-Шорен, а также во многих других районах провинции Идлиб, по данным агентства гражданской обороны "Белые каски".

В результате нападения также были ранены 10 человек. Считается, что число погибших возрастет, поскольку в этом районе продолжаются интенсивные авиаудары.

Ранее днем ​​22-летний Анас Диаб, активист и журналист, также был убит в результате российского авиаудара в провинции Идлиб. По словам «Белых касок» Диаб пытался задокументировать авиаудары.

По словам Сирийской обсерватории по правам человека число погибших мирных жителей, убитых сирийским режимом или российскими бомбардировками на северо-западе, увеличилось до 682 с конца апреля. В сообщении СОПЧ говорится, что 53 мирных жителя были убиты в результате нападения повстанцев в районах под контролем режима за тот же период.

Всего же за весь этот период было убито около 1500 комбатантов с обеих сторон.