Депутат украинского парламента и Ассоциация мусульман Украины вступились за преследуемого чеченца

В Украине депутат Верховной рады Дмитрий Линько и Ассоциация мусульман Украины ходатайствуют об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, для чеченца Амхада Илаева, разыскиваемого Следственным комитетом России. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на правозащитника Николай Кожушко.

Слова Кожушко подтвердил член совета улемов АМУ Зеври Куртбединов. "Мы понимаем, что человек невиновен, поэтому мы решили его поддержать", – сказал Куртбединов.

Илаев был задержан украинской полицией в Харьковской области, но впоследствии освобожден из-под стражи. Прокуратура же настаивает на его аресте.

Илаев обратился в миграционную службу Украины с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. В России его обвиняют в соучастии в убийстве пятерых жителей Чечни. Однако защита настаивает: преступление произошло после его отъезда из России. Амхад и его младший брат покинули страну после того, как трое их братьев были подвергнуты пыткам и убиты российскими силовиками.