В Якутске задержали таджика, организовавшего «незаконную молельню» в квартире

В Якутии сотрудниками местного управления ФСБ задержан гражданин Таджикистана, организовавший т.н. «незаконное молельное помещение». Как сообщает SakhaLife со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Саха, в ходе оперативного мероприятия вместе с ним были задержаны еще 20 его соотечественников.

По данным силовиков, в квартире многоквартирного жилого дома в Якутске, где таджикистанец организовал молельное помещение, на регулярной основе проводились религиозные сборы приверженцев «радикального ислама». В ходе подобных собраний использовались запрещенные экстремистские материалы, в экстремистское сообщество вовлекались новые члены из числа граждан Таджикистана.

Как установили сотрудники ФСБ, все задержанные в молельном помещении, включая организатора, являются выходцами из одного села в Таджикистане.

В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Двое иностранцев уже депортированы из России с запретом на въезд сроком на пять лет.

«В квартире на улице Кальвица, дом 5, которая входит в число так называемых резиновых квартир, одновременно проживали до 30 человек, количество прописанных доходило до 40 иностранных граждан. Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем и о том, в каком состоянии находится их квартира. Но тем не менее желание извлечь выгоду способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности», – сообщает ФСБ.