Афганистан: теракт возле Кабульского университета, восемь человек погибли

По меньшей мере восемь человек были убиты в результате взрыва бомбы возле здания университета в столице Афганистана.

Вахидулла Майар, официальный представитель Министерства здравоохранения, написал в Twitter, что еще 33 человека были ранены в результате взрыва в пятницу.

В сообщениях говорится, что взрыв произошел возле южного входа в Кабульский университет.

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Ранним утренним взрывом также были подожжены две машины, хотя еще не ясно — совершил ли теракт смертник или использовалась бомба с дистанционным управлением, по словам кабульской полиции.

В университетском комплексе также есть несколько общежитий, где многие студенты остаются в течение лета, посещая занятия и проводя исследования.

Нападение произошло спустя несколько дней после внутриафганских переговоров в Дохе, Катар, с участием афганских лидеров и представителей талибов*. Обе стороны призвали сократить число жертв среди гражданского населения до «нуля» на фоне растущего числа погибших в охваченной войной стране.

В заявлении, опубликованном после завершения переговоров 7-8 июля, было обещано гарантировать безопасность государственных учреждений, таких как образовательные учреждения, религиозные школы, больницы, рынки, водные плотины и другие рабочие места.

Однако несколько нападений по всей стране продолжались во время и после переговоров, что привело к жертвам среди гражданского населения.

* - запрещены в РФ