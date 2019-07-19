В израильской пустыне раскопали одну из древнейших в мире мечетей

В четверг израильское Управление древностей заявило, что в израильской пустыне были обнаружены остатки древней мечети, датируемой 7-8 веками.

Как сообщается в пресс-релизе, место поклонения было обнаружено во время подготовки к строительству нового района в бедуинском городе Рахат в пустынном районе Негев на юге Израиля.

«Маленькая сельская мечеть, датируемая 7–8-м веками нашей эры, является редкой находкой в ​​любой точке мира, особенно в районе к северу от Беэр-Шевы, где ранее не было обнаружено подобного здания», - говорит Джон Селигман и Шахар Зур, директора раскопок.

«С этого периода есть большие известные мечети в Иерусалиме и в Мекке, но здесь у нас есть свидетельство древнего молитвенного дома, который, кажется, служил крестьянам, которые жили в этом районе», - сказали они.

По словам директоров раскопок, мечеть представляла собой прямоугольное здание под открытым небом с михрабом или молитвенной нишей, обращенным на юг к Мекке.

Во время раскопок были также найдены остатки фермы конца византийского периода (6-7 вв.) и небольшое поселение начала исламского периода (7-8 вв.).

«Это одна из самых ранних мечетей, известных с начала появления Ислама в Израиле после арабского завоевания 636 г. н.э.», - считает профессор Гидеон Авни, эксперт Управления древностей Израиля в этот период.

Находка «указывает на процессы культурных и религиозных изменений, которые произошла в стране в период перехода от византийского к раннему исламскому периоду», добавил он.

Ну а мы добавим, что это одно из самых древних материальных подтверждений распространения Ислама на земле Палестины в период праведных предков (салафу салих) нашей Уммы.

На фото сверху видно, как рабочие молятся в одной из самых древних мечетей на земле.