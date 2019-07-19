Европейский союз вводит санкции против Турции

Решение Европейского совета о введении санкций против Турции в связи с ее буровыми работами на спорных морских территориях в восточной части Средиземного моря вызвало политическое потрясение в стране.

В заключительной декларации совет заявил, что приостановит переговоры по гражданской авиации и «согласен не проводить… дальнейшие встречи на высоком уровне между ЕС и Турцией на данный момент» из-за «продолжающейся и новой незаконной буровой деятельности» Анкары возле территории члена ЕС Кипра.

Решение было принято после нескольких месяцев обострения напряженности в регионе, где Анкара развернула три судна для расширения своих буровых работ. Греки-киприоты выдали ордера на арест экипажей судов.

Финансовая помощь Турции до вступления в ЕС будет сокращена в следующем году. ЕС также посоветовал Европейскому инвестиционному банку, который поддерживает инвестиции в инфраструктуру, пересмотреть свои программы кредитования Турции.

Синан Улген, бывший турецкий дипломат, который возглавляет находящийся в Стамбуле Центр экономических и внешнеполитических исследований, считает, что санкции мало повлияют на экономическое измерение отношений Турция-ЕС.

«Однако большую обеспокоенность вызывает весьма явный путь к дальнейшей эскалации. Это затруднение подчеркивает стратегический просчет ЕС», - сказал он.

По словам Улгена, ЕС с трудом пытается найти разумную политику взаимодействия с Турцией.

«Вместо этого он (ЕС) стал полагаться на такие наказания, как санкции или сокращение финансовой помощи. В идеале ЕС должен создать позитивную повестку дня, которая может оказать большее влияние на поведение Турции», - добавил он.

Переговоры в области гражданской авиации по Всеобъемлющему воздушному транспортному соглашению ЕС, которое регулирует коммерческие полеты в регионе, были приостановлены в соответствии с новыми санкциями.

«По авиационному соглашению приостановка переговоров означает, что дальнейшая либерализация воздушного транспортного сообщения будет отложена», - сказал Улген.

Такая либерализация, добавил он, была бы полезна для турецких потребителей.

«Воздействие на Turkish Airlines менее очевидно. Это зависело бы от того, насколько успешным будет захват доли рынка в ЕС», - сказал Улген.

Анкара незамедлительно отреагировала на это заявление, подчеркнув, что продолжит свою деятельность вблизи Кипра и отправит четвертое судно в регион «как можно скорее».

В декларации совета подчеркивается, что рассматриваются дополнительные «целевые меры» для дальнейшего наказания Турции.

Санкции ЕС совпадают с надвигающимися санкциями США за покупку Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400.

Мадалина Сису Викари, эксперт по европейской энергетической политике и геополитике в Брюсселе, считает, что санкции ЕС деликатно откалиброваны, чтобы избежать значительного экономического воздействия и расширения политического раскола между Брюсселем и Анкарой.

«Они были специально созданы для того, чтобы послать политическое послание, и чтобы при этом не навредить турецкой экономике», - сказал Викари.

Что касается соглашения о воздушном транспорте, Викари сказала, что по ее мнению, это не повлияет на полеты из аэропорта Стамбула.

«Соглашение о воздушном транспорте обсуждается с 2010 года, и оно направлено на то, чтобы снять ограничения по гражданству и выполнять рейсы между любым пунктом назначения ЕС и Турцией. ЕС решил приостановить действие этого соглашения, но не переговоры по таможенному соглашению ЕС-Турция, которое гораздо важнее для обеих сторон», - сказала она.

По словам Викари, приостановление действия соглашения о воздушном транспорте является символическим политическим шагом, а не инструментом, направленным на изменение поведения в Турции.

Однако Викари ожидает, что - в зависимости от политических событий - ЕС может наложить целевые меры на тех, кто участвует в бурениях.

Добавим, что с точки зрения турок санкции ЕС особенно обидны, потому что именно турки-киприоты в 2004 году подавляющим большинством проголосовали на референдуме за план Аннана, который предполагал создание Объединенной Кипрской Республики. Это была инициатива ООН, и турки соглашались даже на уменьшение территории под своим контролем, и на возвращение греческих беженцев. План провалился из-за несогласия греческой части острова, но сегодня именно Турцию без колебаний готовы наказывать за разногласия в переговорах по Кипру.