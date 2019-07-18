В Татарстане нашли древнее мусульманское захоронение

В Аксубаевском районе Татарстана во время прокладки нефтепровода рабочие обнаружили древнее мусульманское захоронение.

Захоронение нашли возле трассы между тремя селами – Старые Киязлы, Новые Киязлы и Кызыл Тау, по словам главы Старокиязинского сельского поселения Газинур Давлетшин, сообщает InKazan.

Сейчас специалисты и археологи найденные останки запечатывают и отвозят в Казань для экспертизы. По предварительным данным, захоронение датируется X-XIII веками, то есть временами Волжской Булгарии, и возможно Золотой Орды.