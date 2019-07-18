Двух британок выгнали с авиарейса за исламофобию

Две британские женщины были выгнали из самолета компании Thomas Cook Airlines, летевшего из Даламана в Турции в лондонский аэропорт Гатвик, после того, как они стали выкрикивать расистские и исламофобские оскорбления в адрес трех мусульман, одетых в традиционные белые одежды.

По словам других пассажиров, женщины называли мужчин "террористами", "отвратительными" и "угрозой" для самолета.

Пассажиры выложили в YouTube видео, на котором одна из женщин снимала свои сумки с верхних шкафчиков перед тем, как турецкая полиция сняла их с самолета.

Инцидент произошел после полуночи в пятницу и задержал взлет самолета более чем на час. Марио ван Поппел, один из пассажиров на борту, в своем твиттере назвал женщину «сумасшедшей расисткой».

«Пассажирка нашего рейса «Томас Кук» отказывается оставаться в самолете, потому что на борту находятся три бородатых мужчины в белых молитвенных одеждах», - сказал он, добавив, что «дети плакали. Пожилая женщина позади меня роняла слезы. Мужчины-мусульмане были оскорблены, но они сохранили свое спокойствие».

Интересно, что этих исламофобских британок не смутил тот факт, что они прилетели в мусульманскую страну Турцию.

Другая пассажирка, Шанея Керри, сказала, что женщины пытались удалить трех мужчин-мусульман с рейса и назвали ее «жирной сукой», когда она стала спорить с ними по поводу их расизма.

Женщины также сказали, что остальные пассажиры были «глупы», раз остаются в самолете, пока там находятся трое мужчин. Многие пассажиры стали спорить с женщинами из-за их расистского поведения.

В своем заявлении Thomas Cook Airlines сообщили британской газете The Mirror: «Два пассажира рейса MT105 из Даламана в лондонский Гатвик были сняты с самолета полицией в результате оскорбительного поведения на борту».

«Безопасность наших клиентов и членов экипажа всегда является нашей первоочередной задачей, и мы не допускаем такого поведения на наших самолетах. Мы сожалеем перед нашими клиентами за задержку, вызванную их рейсом».