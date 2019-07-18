Что случилось с телом Саддама Хусейна?

Слухи о судьбе тела бывшего президента Ирака Саддама Хусейна вновь всплыли с новыми сообщениями о том, что жители деревни аль-Ауджа недалеко от северного города Тикрит, места рождения и захоронения бывшего иракского лидера, раскопали его могилу и переместили его тело в секретное место.

Новостной сайт «Аль-Арабия» процитировал неназванный иракский источник, который сказал, что жители узнали о том, что вооруженная шиитская коалиция Хашд аш-Шааби планировала взорвать могилу Саддама во время операции по захвату деревни у группы боевиков ИГИЛ*, и поэтому они выкопали могилу Саддама Хусейна, а также обоих его сыновей, Кусая и Одая, и увезли их в неизвестное место.

Напомним, что в 2015 году гробница Саддама Хусейна была разрушена в результате иракского авиаудара, проведенного коалицией Хашд аш-Шааби, которой было поручено обезопасить это место, однако теперь считается, что гробница была пуста после того, как жители перенесли захороненные тела в другое место.

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