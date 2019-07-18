США исключили Турцию из программы F-35

Вашингтон заявил в среду, что он исключает Турцию из программы создания истребителей F-35. Этот шаг не стал неожиданностью и давно ожидался после того, как Анкара начала принимать самолеты с частями российского комплекса С-400 на прошлой неделе.

«США и другие партнеры по F-35 согласны в этом решении отстранить Турцию от программы и начать процесс формального исключения Турции из программы», - заявила Эллен Лорд, заместитель министра обороны по закупкам в Пентагоне.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что этот шаг был несправедливым и может повлиять на отношения между двумя странами.

«Мы призываем Соединенные Штаты воздержаться от этой ошибки, которая нанесет непоправимые раны в стратегических отношениях», - заявили в министерстве после объявления Пентагона.

Лорд сказала, что перемещение цепочки поставок усовершенствованного истребителя обойдется США от 500 до 600 миллионов долларов в виде единовременных инженерных расходов.

По ее словам, Турция производит более 900 частей F-35, но теперь цепочка поставок перейдет с турецких на преимущественно американские заводы, поскольку турецкие поставщики будут удалены из программы.

«Турция, безусловно, с сожалением потеряет рабочие места и будущие экономические возможности в результате этого решения», - сказала Лорд. «Она больше не будет получать свыше девяти миллиардов долларов в расчете на долю работ, связанных с F-35, в течение срока действия программы».

Ранее в среду Белый дом заявил, что решение Турции о покупке российской системы С-400 «делает невозможным ее дальнейшее участие в F-35».

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой для сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения ее передовых возможностей», - говорится в заявлении Белого дома, ссылаясь на систему ПВО С-400 как на средство, позволяющее России исследовать возможности США.

Белый дом, однако, стремился преуменьшить влияние решения на отношения США с Турцией, заявив, что Вашингтон по-прежнему «высоко ценит» свои стратегические отношения с Анкарой.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что покупка С-400 означает, что Турции не разрешат покупать самолеты F-35. Но он также отказался критиковать приобретение Турцией российской системы, заявив, что «это сложная ситуация», и что Анкара была вынуждена пойти на это из-за его предшественника Барака Обамы.

Отметим, что F-35 это не единственная программа, в которой у Турции могут быть проблемы. Вчера ряд турецких СМИ написали о том, что продажа боевых вертолетов T129 ATAK турецкого производства Пакистану столкнулась с препятствием, так как Турция не может найти двигатели для вертолетов, из-за того, что Соединенные Штаты не выдали лицензию, необходимую для их доставки.

13 июля 2018 года Турция и Пакистан подписали соглашение о поставках турецких вертолетов на 1,5 миллиарда долларов. Дата поставки первого вертолета была перенесена после того, как Министерство обороны США в прошлом году отказалось выдать турецкой компании экспортную лицензию на поставку двигателей CTS800.

Согласно газете Hürriyet, производители во Франции и Польше рассматриваются как потенциальные поставщики двигателя. Обе страны являются членами НАТО, и совсем не факт, что получится договориться с ними.

Пока не объявлено, введут ли США экономические санкции против Турции за решение купить систему С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что не верит, что Вашингтон введет санкции, поскольку две страны являются «стратегическими союзниками». Однако, в самом Вашингтоне про-турецкие голоса звучат все реже, зато все чаще звучат голоса, призывающие реалистично взглянуть на Турцию как на антиамериканскую страну, которая лишь называет себя стратегическим партнером США.

Трамп во вторник сигнализировал о нежелании наказать Турцию крупными санкциями за ее приобретение.

«Это очень сложная ситуация, в которой они находятся. И это очень сложная ситуация, в которой мы оказались в Соединенных Штатах», - сказал Трамп журналистам на заседании кабинета министров в Белом доме.

«Учитывая все сказанное, мы работаем над этим. Посмотрим, что произойдет, но это не совсем справедливо», - добавил он, вновь пытаясь обвинить администрацию Обамы в том, что она не продала туркам американские системы «Пэтриот».

Разрыв с Турцией по поводу покупки российской системы вооружений является симптомом более глубокого раскола между Анкарой и ее западными союзниками и партнерами.

Марк Эспер, кандидатура Трампа на пост министра обороны, заявил на слушаниях в Сенате во вторник, что он обеспокоен решением Турции бросить вызов США по С-400, предполагая, что это раскрывает более широкую стратегическую проблему.

«Очень печально видеть, куда они дрейфуют за последние несколько лет», - сказал Эспер.

Продолжающийся спор между странами с двумя крупнейшими армиями в НАТО знаменует собой самый глубокий раскол в западном военном альянсе, который был создан после Второй мировой войны для противодействия военной мощи Москвы.