Ильхан Омар планирует посетить Израиль

Первая сомалийско-американская конгрессменка объявила о планах посетить Израиль в ближайшие недели, чтобы «узнать больше» о палестино-израильском конфликте.

Ильхан Омар, которая ранее в этом году была вынужден принести извинения за критику израильского лобби в США, заявила в среду, что посетит палестинские территории и Израиль в ближайшие недели.

Её объявление прозвучало, когда она выдвинула законопроект, одобряющий движение «Бойкот, Отчуждение, Санкции» («BDS»), в котором утверждается, что все американцы имеют право участвовать в бойкотах в защиту гражданских прав и прав человека в стране и за рубежом, которое защищено первой поправкой к конституции».

Она и палестино-американская конгрессменка Рашида Тлайб выдвинули предложение, направленное на ослабление "неконституционных законодательных усилий по ограничению использования бойкотов для продвижения гражданских прав в стране и за рубежом".

Две первые женщины мусульманского происхождения в Конгрессе «призывают Конгресс, государства и лидеров гражданских прав из всех общин стремиться сохранить свободу для всех, выступая против резолюций и законов, направленных против бойкота».

Хотя BDS в США не было объявлена ​​вне закона, этим движением очень недовольны многие представители политического класса страны.

В апреле Вашингтон запретил палестинскому активисту Омару Баргути въезжать в страну из-за его бойкота Израиля.

Ненасильственное движение BDS заявляет, что оно вдохновлено кампанией против режима апартеида в Южной Африке, и стремится положить конец жестокой оккупации Израилем Западного берега.

Израиль рассматривает движение как стратегическую угрозу и обвиняет его в антисемитизме - активисты категорически отвергают это клише, называя его попыткой дискредитировать их.

Однако, тут возникает логичный вопрос — можно ли считать посещение Израиля американской конгрессменкой отступлением от принципов бойкота и санкций Израиля? Вопрос спорный, но в любом случае многие активисты призывают Омар отложить свою поездку в Израиля до завершения парламентских выборов, назначенных на осень. Предполагается, что приезд скандальной Омар в Израиль однозначно использует в своих целях Беньямин Нетаньяху. Так что это тот случай, когда бороться за права палестинцев лучше за пределами Израиля.