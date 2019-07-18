В иракском Эрбиле убит турецкий дипломат

В столице Иракского Курдистана городе Эрбиль неизвестные злоумышленники вошли в ресторан, где обедал в то время турецкий дипломатический представитель, и открыли огонь. Заместитель генерального консула Турции скончался он полученных ранений, кроме него скончался также еще один человек, а другой был ранен.

Злоумышленники покинули ресторан HuQ Qabaz через заднюю дверь, и сейчас силы безопасности разыскивают их.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что нападение на ресторан было совершено тремя людьми. По словам министра, нападавшие также обстреляли иракских граждан, сидящих за столом рядом с сотрудниками консульства Турции, убив одного и серьезно ранив другого.

«Мы продолжаем наши контакты, чтобы раскрыть детали, касающиеся задержания нападавших и того, что стоит за нападением», - сказал Чавушоглу.

Владелец ресторана сообщил турецкому агентству Anadolu, что убийства были совершены человеком в штатском и с двумя пистолетами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспешил осудить "жестокое нападение на сотрудников нашего консульства в Эрбиле".

Он добавил, что Анкара сейчас активно сотрудничает с местными властями, чтобы найти преступников.

Ибрагим Калын, представитель Эрдогана, пообещал, что Турция предоставит «необходимый ответ ... тем, кто совершил это коварное нападение».

Пока не ясно, кто стоит за нападением, и ни одно организация не взяла на себя ответственность, но наиболее вероятным выглядит версия о причастности террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Турецкая армия несколько последних недель проводит операцию на севере Ирака против РПК. Две недели назад точечный удар турецкой авиации ликвидировал видного деятеля Политбюро РПК Дияра Хариба. Вчерашний расстрел дипломатов мог быть вполне местью за смерть Хариба.

Отвечая на вопрос, может ли нападение быть работой РПК, Чавушоглу сказал, что пока неясно, было нападение организовано группой, добавив, что иракцы в ресторане также стали мишенью.

В среду Турция нанесла авиаудары, в результате которых погибли по меньшей мере семь членов РПК.

Эге Секин, аналитик HIS Markit, предположил, что стрельба в среду была ответом на военные операции Турции в этом районе, в том числе убийство громкой фигуры РПК во время воздушного нападения на прошлой неделе.

«Вероятно, это было прямым ответным ударом на это, а также предупреждением курдским властям, региональному правительству Курдистана, об их сотрудничестве с турецкими войсками. Эрбиль будет рассматривать это нападение как нарушение своего суверенитета, что углубит разрыв между двумя сторонами», сказал Секин.

Если эта стрельба все же окажется работой РПК, это будет означать возвращение тех времен, когда турецкие дипломаты становились мишенью для армянских, курдских и турецких левых террористов. Однако это также и очевидный casus belli, дающий повод Анкаре усилить и углубить свою операцию в Ираке.