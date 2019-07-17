В Хадж только через ДУМы или дальнейшая монополизация религии

По всей видимости этот год был последним, когда российские паломники смогли (смогут) отправиться в Хадж через туристические фирмы - по крайней мере, до наступления лучших времен в стране. Именно это следует из очередной ужесточительной инициативы государства в религиозной сфере, и вчера такие поправки, которые должны вступить в силу с 1 ноября 2019 года, были внесены в два федеральных закона: «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

До сих пор религиозные паломничества считались разновидностью туристических поездок, продавать которые на общем основании могли и туристические фирмы. При этом на организующие их структуры - как коммерческие, так и религиозные распространялись требования, в том числе, о страховании ответственности. Теперь религиозные паломничества смогут организовывать только религиозные организации, при этом новые поправки не возлагают на них обязанность страховать паломников, которая существовала у туристических фирм.

Учитывая то, что в настоящий момент до трети всех религиозных паломничеств в стране организовывали туристические фирмы, фактически дан старт переделу соответствующего рынка - посредством закона осуществляется то, что раньше нередко делалось криминальными методами. И хотя все эксперты-религоведы единодушны в том, что этот передел пролоббирован РПЦ, не приходится сомневаться, что выиграют от него и отдельные ДУМы, которые в некоторых регионах борятся за монополию на отправку на Хадж.

Однако помимо коммерческой составляющей новая инициатива явно имеет и политическую - в русле тенденции закручивания гаек в стране в целом и на религиозном поле в частности. Сюда относятся и запреты собираться в частных домах для религиозных собраний, и инициативы по тотальному оснащению всех религиозных помещений в стране камерами видеонаблюдения. Не приходится удивляться тому, что настала очередь и паломничеств, которые государство решило сделать монополией своих агентов в религиозной среде.

Что будет следующим шагом? Потребуют ли от организаторов паломничеств записывать их на видео и предоставлять соответствующие отчеты об их ходе в ФСБ и МВД?