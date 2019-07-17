Конституционный суд Украины приравнял коммунизм к нацизму

Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, сообщает Радио Свобода.

Такое решение суд принял 16 июля на заседании в закрытом режиме.

В пресс-службе КСУ подтвердили, что решение по закону о декоммунизации принято, но отказались сообщить, какое именно, и разгласить другие подробности.

А сегодня, 17 июля, суд опубликовал текст своего решения.

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными, – говорится в решении суда. – Коммунистический режим, так же, как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, не соблюдал международных обязательств, нарушал принятые им конституции и законы".

Своим решением суд признал конституционным закон, который запрещает пропаганду коммунистического и нацистского режимов.

Решение Конституционного суда обязательно, окончательно и не может быть обжаловано.

Ранее 16 июля несколько десятков человек митинговали под зданием Конституционного суда Украины против вероятной отмены закона о декоммунизации.

Напомним, что Верховная Рада Украины в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещается.

46 народных депутатов обратились в КСУ с просьбой проверить этот закон на соответствие Конституции Украины.