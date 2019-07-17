Откуда у итальянских нацистов катарская ракета?

На днях новостные агентства сообщили о рейдах итальянских силовиков среди ультраправых националистов в Турине. В ходе рейдов был обнаружен внушительный арсенал оружия, включающий в себя пулемет «Скорпион», 306 единиц огнестрельного оружия и 20 штыков

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, заявил о раскрытии попытки покушения на него, которую якобы предприняла «группа проукраинских неонацистов»

Полиция арестовала трех человек, в том числе 50-летнего Фабио Дель Берджоло, бывшего кандидата от неофашистской партии «Forza Nuova», в доме которого обнаружен огромный запас оружия, а также неонацистская пропаганда и меморалибилии (памятные вещи) Гитлера.

Однако, даже в этом впечатляющем арсенале у итальянского нациста выделялась невесть откуда взявшаяся там ракета типа «воздух-воздух» «Матра». Как сообщается, ракеты некогда принадлежала вооруженным силам Катара.

«Во время операции была захвачена ракета класса «воздух-воздух» в идеальном рабочем состоянии, использовавшаяся катарской армией», - сообщили в полиции о ракете «Матра» весом 245 кг.

Во вторник официальная Доха сообщила, что ракета была продана третьей стране в далеком 1994 году.

«Катар сейчас очень тесно сотрудничает с соответствующими сторонами, включая Италию, чтобы раскрыть факты, и он очень обеспокоен тем, как ракета, проданная 25 лет назад, оказалась в руках третьей негосударственной стороны», - заявила представитель министерства иностранных дел Катара Лолва аль-Хатер.

Хатер сказала, что захваченная ракета «Матра» была продана Дохой «в 1994 году в рамках сделки, включающей 40 ракет «Матра Супер 530» дружественному государству, которое не называется на данном этапе расследования».

Согласно сообщениям итальянских СМИ, ракета длиной 3,54 метра была изготовлена ​​во Франции, и дель Берджоло надеялся продать ее за 470 000 евро (529 000 долларов).

Ракета была "без заряда взрывчатого вещества, но могла быть перезаряжена людьми, специализирующимися в этой области", сообщили в полиции.

Сообщения, перехваченные полицией, привели их к слежке за Дель Берджоло, который отправил фотографии ракеты для продажи через мессенджер Whatsapp.

Mantra Super 530 F была модернизацией ракеты R530, введенной в эксплуатацию в 1980 году, и имеет дальность действия 25 километров с зарядом взрывчатого вещества 30 килограммов.