Саудовская Аравия: магазины больше не обязаны закрываться на время молитвы?

В Саудовской Аравии больше не требуют закрывать магазины на время обязательной молитвы. Власти объявили, что некоторым предприятиям будет разрешено оставаться открытыми 24 часа в сутки.

Государственное агентство королевства сообщило, что этот шаг, о котором было объявлено во вторник, позволяет магазинам и ресторанам оставаться открытыми в течение всего дня в обмен на определенную денежную сумму.

«Это позитивные новости, которые, я ожидаю, повысят потребление и создадут рабочие места», - сказал Мазен ас-Судаири, глава отдела исследований в al-Rajhi Capital в Эр-Рияде. «Рестораны быстрого питания, кафе и кинотеатры будут основными бенефициарами».

Торговля в королевстве обычно прекращается около полуночи, и все предприятия, включая рестораны, кафе и магазины, обязаны по закону закрываться во время молитв в течение дня.

В твитте государственного телеканала «Аль-Арабия», который впоследствии был удален, говорится, что теперь магазинам будет разрешено оставаться открытыми во время молитв.

Но Халид аль-Дегайсер, саудовский чиновник в министерстве, реализующем новый шаг, сказал, что решение кабинета министров «не включает в себя осуществление коммерческой деятельности во время молитв и не затрагивает никаких предыдущих решений, касающихся времен молитвы».

Аль-Дегайтер не уточнил, будут ли магазины, работающие во время молитвы, нарушать закон, несмотря на то, что его неоднократно об этом спрашивали во время телевизионного интервью.

В прошлом году правительственный документ призывал к прекращению закрытий на время молитвы, хотя с тех пор ничего не изменилось.

Возможное изменение правил для магазинов стало последним шагов в рамках курса на «либерализацию», взятого наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.