Нигерийские пираты захватили в заложники 10 турецких моряков

Группа из 10 турецких моряков была похищена пиратами у побережья Нигерии, как сообщается, для выкупа.

Судно Paksoy-1 плыло из Камеруна в Кот-д'Ивуар, когда в Гвинейском заливе на его борт забрались.

У судна не было груза, а восьми морякам удалось бежать. Турция заявляет, что работает над освобождением моряков.

Нуман Паксой, управляющий в судоходной компании Kadıoğlu Maritime, рассказал, что «12 пиратов с тяжелым оружием» напали на судно.

Члены экипажа спрятались в безопасной комнате, когда пираты поднялись на борт корабля, но вышли после того, как «нападавшие угрожали сжечь корабль и убить их всех», сказал Паксой.

Затем нападавшие выбрали 10 моряков и отпустили остальные восемь, добавил он.

Омер Челик, представитель правительства Турции, заявил, что кабинет внимательно следит за этим делом и «работает над ним».

Международное морское бюро заявляет, что Гвинейский залив является самым опасным морем в мире для пиратства.

По данным бюро, 73% всех морских похищений и 92% захватов заложников происходят в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, Гвинеи, Того, Бенина и Камеруна.

Недавно бюро отметило «долгожданное и заметное снижение» количества нападений в регионе в связи с увеличением патрулей военно-морских сил Нигерии.

На сегодняшний день в Нигерии зарегистрирован 21 инцидент по сравнению с 31 за тот же период 2018 года.