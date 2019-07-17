Судан: военные и оппозиция подписали соглашение

Военный совет Судана и альянс оппозиционных групп в среду подписали политический договор в рамках соглашения о разделении власти, направленного на то, чтобы привести эту африканскую нацию к демократии.

Документ под названием «Политическая декларация» был подписан в Хартуме в присутствии африканских посредников после ночи переговорного марафона, чтобы сгладить некоторые детали соглашения, достигнутого ранее в этом месяце.

Заместитель главы правящего военного совета Мохамед Хамдан Дагало, который инициировал сделку от имени генералов, сказал AFP, что соглашение стало «историческим моментом» для Судана.

Военные и оппозиция по-прежнему ведут переговоры о гораздо более спорном документе, конституционной декларации, которая, как ожидается, будет подписана в пятницу.

Согласно рамочному соглашению, которое было достигнуто 5 июля, новый руководящий орган из 11 членов будет править страной чуть более трех лет, после чего пройдут выборы.

Всего в нем будет шесть гражданских лиц, в том числе пять от оппозиционеров и пять от военных. В течение первых 21 месяцев переходного периода этот орган будет возглавлять генерал, а остальные 18 месяцев - гражданское лицо.

Одним из спорных вопросов оказалась проблема неприкосновенности. ПВС требует неприкосновенности для членов суверенного и исполнительного совета, чего не хочет оппозиция, потому что она в основном представляют протестующих на улицах, которые требуют справедливости и подотчетности. Уступив такому требованию оппозиция рискует потерять поддержку протестующих.

И все же подписание документа является серьезным шагом к разрешению затянувшегося конфликта.