Австрия: массовое отравление на чеченской свадьбе

Десятки людей попали в больницу из-за отравления неизвестным веществом во время свадебных торжеств в австрийском городе Инсбрук. Инцидент случился на чеченской свадьбе в районе Мюлау, передают "Кавказ.Реалии".

Издание сообщает со ссылкой на тирольское отделение службы спасения, что когда спасатели прибыли по срочному вызову на место происшествия, в зале для торжеств находилось около 200 человек. Некоторые из них к тому времени уже потеряли сознание. Десятки человек жаловались на удушье и тошноту.

Всего в спасательной операции участвовали 65 санитаров службы спасения, 5 врачей скорой помощи, сотрудники полиции и пожарной службы. Кроме того, на место прибыли сотрудники министерства обороны и эксперты по химическим и биологическим катастрофам.

В больницу попали 26 человек. Все они после госпитализации были отпущены домой. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Что именно привело к массовому отравлению гостей пока неизвестно. По словам пострадавших, а также работавших на месте происшествия спасателей, в зале ощущался сладковатый запах. Полиция продолжает расследование.