Отец убитых братьев Гусеновых вышел на одиночный пикет

В Махачкале отец убитых силовиками пастухов Муртазали Гасангусенов провел одиночный пикет. Гасангусенов потребовал от городских властей разрешить митинг с требованием объективного расследования убийства его сыновей Наби и Гасангусейна, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

"В парке, где мы хотим провести акцию, то бесконечный ремонт, то нескончаемая ярмарка, из-за которых якобы невозможно провести митинг. Это все бред, мы знаем, что делается намеренно", – заявил Муртазали Гасангусенов. Он потребовал от мэрии назначить дату, когда площадка в парке будет свободна, чтобы можно было на эти дни подать уведомление о проведении митинга.

Муртазали Гасангусенов пообещал, что будет выходить с пикетом каждый день, пока вопрос с проведением митинга не решится. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его найти и наказать каждого кто "хоть словом причастен к убийству Наби и Гасангусена".

Напомним, что братьев Гасангусеновых, Наби (17 лет) и Гасангусейна (19), убили в ходе спецоперации в августе 2016 года близ села Гоор-Хиндах Шамильского района. Силовики пытались выдать подростков за боевиков, но общественность не поверила им. Прокуратура в итоге согласилась, что расстрелянные не имели отношения к деятельности вооруженного подполья. Добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства удалось только спустя более года. Но в деле до сих пор нет подозреваемых.