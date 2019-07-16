В Малайзии обсуждают снижение электорального возраста

Во вторник парламент Малайзии должен приступить к обсуждению законодательства, позволяющего голосовать 18-летним избирателям. Это первый случай в истории страны, когда правительство и оппозиция вместе работают над конституционной поправкой.

Поправки также включают автоматическую регистрацию избирателей и меры, позволяющие людям выдвигать свою кандидатуру на выборах по достижении 18 лет. Оба предложения были выдвинуты оппозицией в качестве условия поддержки снижения возраста для голосования.

Малайзия является одной из немногих стран в мире, включая соседний Сингапур, где граждане могут принять участие в выборах лишь достигнув возраста 21 года. В Индонезии возраст голосования составляет 17 лет, а в некоторых странах, включая Австрию, 16 лет.

«Это программа расширения прав и возможностей поколений», - заявил министр молодежи и спорта Саид Саддик Абдур-Рахман, самый молодой член кабинета (ему 26 лет).

По его мнению, голос молодежи имеет решающее значение для демократического развития Малайзии.

Именно голоса молодежи позволили вернуть премьер-министра Махатхира к власти в мае прошлого года, сместив коалицию, которая управляла Малайзией в той или иной форме с момента обретения независимости в 1957 году.

Многие молодые малайзийцы жалуются, что Малайзия по сути остается геронтократическим обществом, где даже 40-летние считаются еще слишком молодыми для принятия важных решений. Достаточно сказать, что премьер-министр Махатхир в его 94 года носит звание самого пожилого лидера страны в мире, а его почти официальному преемнику Анвару Ибрагиму — 71 год.

Между тем на последних выборах пятая часть избирателей состояла из людей до 30 лет. Активная молодежь требует все больше участия для себя в политической жизни страны.

Разумеется, у нового закона есть и свои критики, даже среди молодежи, особенно в провинции. Их аргумент прост — молодежь слишком незрела, чтобы принимать такие решения, и скорее всего последует за мнением других людей, а не своим собственным.