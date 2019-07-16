Первый ребенок, родившийся в паломнический сезон, назван в честь города Пророка

Индийская пара, совершающая паломничество в Саудовскую Аравию, назвала своего новорожденного в честь священного города Медина, сообщают саудовские государственные СМИ.

Официальное саудовское агентство сообщило, что родители назвали мальчика Ахмадом Мадиной после того, как его благополучно доставили в городскую больницу.

Отец мальчика сказал, что его "любовь к городу Пророка" побудила его выбрать такое имя для своего сына.

Агентство заявило, что это первый ребенок, который родился во время сезона хаджа в этом году.

Напомним, что миллионы верующих со всего мира начали свой путь в Саудовскую Аравию для паломничества в святые города Мекку и Медину. Сам хадж пройдет в августе.

Ежегодно во время хаджа рождаются десятки детей.