Пакистан снова открыл свое воздушное пространство

Пакистан снял все ограничения воздушного пространства для полетов гражданских лиц, открыв ключевой транзитный воздушный коридор над своей территорией спустя почти пять месяцев после его закрытия в результате военного противостояния со своим восточным соседом, Индией.

«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок по опубликованным маршрутам [Службы воздушного движения]», - заявило в понедельник в понедельник Управление гражданской авиации Пакистана.

Напомним, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех гражданских перевозок после того, как Индия бомбила пакистанскую территорию 26 февраля после теракта в кашмирском городе Пулвама в начале месяца. Индия обвинила Пакистан в укрывательстве террористов, что сам Пакистан отрицает.

27 февраля Пакистан нанес свои собственные ответные удары по целям в индийском Кашмире, после чего последовал воздушный бой, в результате которого был сбит по меньшей мере один индийский истребитель. Напряженность немного спала, когда Пакистан возвратил пилота индийских военно-воздушных сил, который был сбит спустя два дня, но вооруженные силы обеих стран оставались в состоянии повышенной готовности.

В то время Индия также на короткое время приостановила воздушное движение в восьми аэропортах, в основном вблизи западной границы. В апреле Пакистан ослабил некоторые воздушные ограничения, но воздушному трафику через Индию по-прежнему было запрещено пользоваться основными воздушными маршрутами.

Во вторник служба отслеживания рейсов Flightradar24 показала, что несколько рейсов начали использовать вновь открытые маршруты над Пакистаном.

На прошлой неделе главный авиационный чиновник Пакистана Шахрух Нусрат заявил парламенту, что воздушное пространство будет открыто только в том случае, если Индия выведет истребители, размещенные на базах вблизи границы.

До сих пор не ясно, действительно ли Индия вывела свои истребители с границы.

Запрет на полеты в первую очередь затронул воздушное сообщение между странами Юго-Восточной Азии, особенно между Таиландом и западными направлениями. Эти рейсы также были вынуждены перенаправить маршрут.

3 июля министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури заявил верхней палате парламента своей страны, что закрытие воздушного пространства обошлось индийским авиакомпаниям в более чем 80,1 млн долларов.

Большая часть убытков коснулась авиакомпании Air India, национальной авиакомпании, которая потеряла более 71,65 млн долларов. Пострадали другие перевозчики, в том числе индийские перевозчики SpiceJet (4,48 млн долларов), IndiGo (3,66 млн долларов) и GoAir (0,3 млн долларов).