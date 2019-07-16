Саудовская Аравия пытается вернуть диссидентов из-за границы

Саудовская Аравия активизирует усилия по возвращению диссидентов в страну. Сообщается, что королевство, чья репутация на международной арене резко упала после убийства журналиста Джамала Хашакджи, прилагает усилия, чтобы ее реформистская репутация не была подорвано растущим числом недовольных саудовцев, живущих за границей.

Новая стратегия Эр-Рияда, согласно сообщению в Financial Times, состоит в том, чтобы придерживаться более мягкого подхода, дабы убедить критиков и диссидентов вернуться домой с гарантиями их безопасности по возвращении, рассказали два человека, знакомые с этим вопросом.

«Кто-то близкий к руководству или другой посредник обычно связывается с вами и говорит: «У меня есть личное сообщение от наследного принца», обещая, что не будет никакого вреда или тюремного заключения, если вы решите принять предложение», - цитирует анонимного саудовца FT.

Регламент, действовавший во время убийства Хашакджи, все еще действует, и королевство все еще беспокоится о привлечении домой диссидентов, число которых, по оценкам, достигнет 50 000 к 2030 году.

Источники сообщили, что сообщество саудовской диаспоры глубоко обеспокоено. Говорят, что их растущее число побудило королевский двор провести исследование на эту тему.

«Большую часть их беспокойства вызывает то, что эта группа за рубежом занимается лоббированием в ООН, ЕС и Конгрессе в США», - говорится в сообщении одного из саудовских активистов в Европе. «Они сыграли центральную роль в противодействии Саудовской Аравии в последние месяцы, потому что они работают беспрецедентным образом. Если бы они молчали, международное сообщество забыло бы и пошло дальше».

На прошлой неделе одна из этих групп диссидентов пригласила следователя ООН по внесудебным казням Агнесу Калламар на мероприятие в Лондоне, чтобы рассказать о смерти Хашакджи.

Калламар пришла к заключению в своем докладе о том, что Королевство Саудовская Аравия несет ответственность за насильственное исчезновение журналиста, пытки и внесудебные казни. Она рассказала, что 15 агентов Саудовской Аравии действовали под своим официальным статусом и использовали государственные ресурсы для совершения убийства. Высокопоставленные чиновники в Эр-Рияде наблюдали за тщательно продуманным планом, который включал в себя такие элементы как частные самолеты, дипломатические разрешения, судебного врача и консульский персонал Саудовской Аравии в Стамбуле.

До своего убийства изгнанный Хашакджи был одним из самых известных критиков реформ, осуществляемых наследным принцем. Журналист The Washington Post был наиболее критичен в отношении ограничений свободы прессы и нарушений прав человека в стране.