В Грозный могут вернуть международные матчи по футболу

Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов выразил надежду на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу проведения в Грозном международных матчей, сообщает ТАСС. Об этом Даудов сказал после матча чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром", который прошел в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

В 2013 году УЕФА из соображений безопасности запретил проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа. На прошлой неделе Чеченскую Республику посетила совместная комиссия УЕФА, Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги с целью изучения возможности проведения в Грозном международных матчей под эгидой УЕФА.

Делегация УЕФА подготовит доклад к следующему заседанию исполнительного комитета, которое состоится в Любляне 24 сентября.