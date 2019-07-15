С-400 в Анкаре: поворотный момент турецкой внешней политики

Дата 12 июля 2019 года, скорее всего, останется в анналах турецкой дипломатической истории. В утренние часы два российских транспортных самолета доставили первую партию компонентов для системы ПВО С-400 на аэродром Мюртед на окраине Анкары.

Поставка из России — хотя эксперты отмечают, что в Турцию пока что не прибыли ни ракеты, ни радары, ожидаемые лишь в сентябре — вопреки ожесточенным возражениям США, закрепляет сотрудничество в области безопасности и обороны между Москвой и Анкарой. Она также повышает риск введения санкций против Турции, ключевого союзника по НАТО и давнего партнера США на Ближнем Востоке, в Черноморском регионе и в Юго-Восточной Европе. Анкара сталкивается с реальной угрозой быть изгнанной из международного консорциума по F-35, передовому истребителю, который должен обеспечить большую часть авиации США в предстоящие десятилетия.

Турецкие компании оборонного сектора также находятся под угрозой наказания в соответствии с Законом о противодействии Америке через санкции (CAATSA). Принятое Конгрессом два года назад при подавляющей двухпартийной поддержке законодательство предусматривает наказания для стран, участвующих в оборонных сделках с Россией, Ираном и Северной Кореей. В самых суровых условиях санкции могут нанести ущерб растущей хрупкой финансовой системе Турции, закрыв ее от американских и международных денежных рынков. Кроме того, они символически переведут Турцию из союзника в государства, которые США считают "плохими". Лира уже отреагировала на эту новость падением — и это еще до введения санкций.

Опасения Вашингтона, что Турция меняет сторону, вполне оправданны. Развертывание С-400, самой передовой зенитной системы Москвы, предназначенной для контроля США и их союзников, будет способствовать сбору и передаче конфиденциальных данных россиянам. Нарушение технологии скрытности F-35 лишит Америку и ее ближайших партнеров, таких как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Великобритания и другие, стратегического преимущества, которое они имеют над своими противниками. Неоднократные заверения Турции в том, что она будет эксплуатировать только ракетную систему, опираясь на собственное программное обеспечение и военно-технический персонал, пока не смогли убедить многих американцев.

Однако оценка, согласно которой Турция в настоящее время эффективно повязана с Россией в стратегическом плане, неоправданна. Геополитическое видение Анкары остается неизменным. Руководство Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган и его окружение, прежде всего, верят в свою страну как независимого игрока, использующего связи как с Западом, так и с Россией в своих интересах. И если американцы считают, что турки, как члены глобальной коалиции, не имеют права отступать от ее интересов (а значит могут быть лишены преимуществ коалиции в случае такого отступления), то турки (включая оппозицию) убеждены, что покупка оружия у какой-угодно страны это их суверенное право.

Турция сблизилась с Россией в значительной степени в результате ее вмешательства в сирийский конфликт. Поддержка американцами ополченцев Отрядов народной самообороны (ОНС, де-факто сирийская ветвь террористической РПК) на северо-востоке Сирии вынудила Эрдогана добиваться сближения как с российским президентом Путиным, так и с иранцами. Подозрения в отношении позиции США по поводу попытки переворота 15 июля 2016 года также способствовали нарастанию связей с Россией. Комментаторы связывают твердую решимость Эрдогана рассматривать сделку по С-400 как попытку гарантировать безопасность правительства в случае очередного переворота. Так получилось, что три года назад база Мюртед (тогда она называлась Акынджи) послужила стартовой площадкой для нападений мятежных пилотов на здания парламента и Национальной разведывательной службы (MIT).

Но это только часть истории. Турция и Россия расходятся по ряду вопросов. В Сирии, например, вооруженные Турцией повстанцы в Идлибе недавно предотвратили натиск войск Башара Асада, поддерживаемых российскими военно-воздушными силами. В связи с тем, что российско-турецкое соглашение по Идлибу, достигнутое в ходе Астанинского процесса, разваливается, Анкара решила показать свои зубы. Другим примером, безусловно, является расширение НАТО. На прошлой неделе парламент Турции ратифицировал протокол о членстве Северной Македонии в НАТО. Напомним, что в течение прошлого года небольшая балканская республика была целью массивной поддерживаемой Москвой кампании против членства в НАТО, которая велась через местных представителей и прокремлевские информационные агентства. Турция также вносит свой вклад в проектирование сил Атлантического альянса в Черном море с целью уравновесить экспансию России. Его военно-морской флот принял участие в учениях Sea Breeze в этом году, в которых участвуют 19 государств, в том числе США, члены НАТО, Украина и Грузия. Короче говоря, Турция сотрудничает с россиянами, но она же и мешает им.

Предпочтение Эрдогана играть на обе стороны вряд ли является проблемой для России. Раскол между Турцией и США является достаточным геополитическим призом. Напряженность обязательно возрастет в ближайшие дни и недели. Президент Турции надеялся найти компромисс, поговорив напрямую с Дональдом Трампом. В прошлый раз, когда они выступали вместе, во время саммита G20 в японском городе Осака, настроение было довольно позитивным. Трамп постарался показать понимание турецкой позиции. Кроме того, он с удобством для себя обвинил прежнюю администрации Барака Обамы в развязывании конфликта, из-за того, что та отказалась продавать туркам ракетные система «Пэтриот». Напротив, в декабре прошлого года Государственный департамент США одобрил предложение о продаже ЗРК «Пэтриот» на сумму 3,5 миллиарда долларов. Даже если турецкое правительство не передумает, отказавшись от С-400 в пользу ракет американского производства, у администрации Трампа есть достаточно хорошая версия, чтобы рассказать, почему она придерживается более мягкой позиции в отношении Эрдогана. Турция надеется, что Белый дом может вмешаться, чтобы приостановить и даже отказаться от санкций, используя свои полномочия в рамках CAATSA.

Время покажет, разыграется ли все так, как хочет Анкара. Вопрос о том, как реагировать на Турцию, может стать еще одним полем битвы во внутренней политике США. Конгресс, вероятно, будет противодействовать попыткам администрации Трампа исправить ситуацию. Он уже выдвинул требование, чтобы Турция вышла из консорциума F-35. Не будет сюрпризом, если ряд республиканцев в Сенате тоже разойдутся с президентом. Также будет давление на жесткий ответ Эрдогану со стороны администрации. Годы трения в двусторонних отношениях оставили у Анкары немногих друзей в коридорах власти в столице США. Столкнувшись с внутренним мятежом, Трамп, каким бы твердым он ни был, может в конечном итоге изменить свое отношение к Турции.

Al-Jazeera, ссылаясь на осведомленных людей, пишет, что команда Трампа уже определилась с пакетом санкций, чтобы наказать Турцию, и планирует объявить о своем плане в ближайшие дни (возможно в конце недели).

Источники заявляют, что администрация выбрала один из трех наборов действий, направленных на нанесение различной степени ущерба в соответствии с Законом о противодействии Америке через санкции, не указав, какой именно набор был выбран. План был разработан после нескольких дней обсуждений между должностными лицами государственных и оборонных ведомств и Совета национальной безопасности США. Теперь план требует одобрения и подписи Трампа.

В течение долгого времени Турции удавалось поддерживать деликатный баланс. Она культивировала дипломатические, оборонные и экономические связи с Россией, сохраняя при этом свое место в западном альянсе и пользуясь всеми преимуществами такого альянса. Однако сейчас на горизонте нависает крупный разрыв с США. Поскольку возможность компромисса становится все более эфемерной, такой разрыв может иметь долгосрочные последствия для внешней политики и роли Турции в международных делах.