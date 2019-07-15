В Саудовской Аравии могут изменить законы об опекунстве женщин

Саудовская Аравия возможно планирует ослабить строгие законы о мужском опекунстве, чтобы разрешить женщинам покидать страну без разрешения родственника-мужчины (вали).

В этом году могут быть сняты ограничения на поездки для женщин старше 18 лет, сообщило в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Запланированные изменения также снимают ограничения на международные поездки для мужчин в возрасте до 21 года без согласия определенных членов семьи мужского пола.

В минувший вторник саудовская газета «Оказ» также упоминала потенциальные реформы правил опекунства для женщин.

Такой шаг вероятно окажет радикальное влияние на жизнь в королевстве. До сих пор саудовским женщинам необходимо разрешение родственника мужского пола для принятия важных жизненных решений, включая брак, развод и получение паспорта. Критики считают, что саудовская система также мешает женщинам обращаться за помощью по вопросам домашнего и сексуального насилия или выигрывать дела об опеке над детьми.

В этом году законы об опекунстве в королевстве были вновь подвергнуты тщательному пересмотру, после того, как ряд молодых саудовских женщин покинули страну в поисках убежища. В январе 18-летняя Рафаф аль-Кунун попала в заголовки СМИ после того, как избежала предполагаемого насилия со стороны своей семьи и забаррикадировалась в гостиничном номере в Таиланде. В конце концов ей дали статус беженца в Канаде.

Предполагается, что изменения в правилах поездок рекомендованы правительственным комитетом, созданным в 2017 году, для ревизии часто применяемого в стране закона об опекунстве.

«Нет никаких сомнений в том, что руководство, правительство и люди хотят, чтобы эта система изменилась», - заявил The Guardian член саудовской королевской семьи со знанием запланированных изменений. «Нынешняя дискуссия заключается в том, как сделать это быстрее, не вызывая ажиотажа».

По словам другого старшего советника, стимул к реформированию правил передвижения пришел «сверху».

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии, с помощью которого такие изменения будут реализовываться, пока никак не прокомментировало эти сообщения.

Отметим, что сообщения о потенциальных изменениях в правилах опекунства вызывают вполне объяснимое негодование в одном случае, и осторожную радость в другом.

Законы об опекунстве это положения Шариата, причем одни из наиболее ясных. Отмена таких законов означает либо отмену шариатских положений, либо какой-то иджтихад, результаты которого будут восприняты неоднозначно. Для многих мусульман Саудовской Аравии, да и не только, это очередной шаг в направлении саудовского «танзимата», по аналогии с османским танзиматом 19-го века - реформами, которые привели к секуляризации османского государства.

С другой стороны, правозащитники и феминистки радуются, хотя и пока что осторожно. Сара Лия Уитсон, исполнительный директор отделения Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке, сказала: «Мы, безусловно, надеемся, что это правда. Странно, что эта новость пришла не из официального объявления, но это может быть признаком того, что внутри специально предпринимаются попытки сделать утечку такой информации, чтобы заставить [наследного принца Саудовской Аравии] Мухаммада бен Салмана действительно сделать этот шаг».

Хала аль-Досари, активист из Саудовской Аравии и научный сотрудник Массачусетского технологического института, сказала: «Если это произойдет, это приведет к резкому росту числа женщин, ищущих убежища. Это также было бы огромной помпой для предполагаемых полномочий [Бин Салмана] как реформатора».

Бин Салман, де-факто правитель королевства, провел широкие социальные и экономические реформы, призванные отлучить страну от зависимости от нефтяных доходов, с тех пор как он был назначен наследником престола в 2017 году.

Королевский указ отменил давний запрет в королевстве на вождение женщин в 2018 году, и кроме того женщинам больше не нужно разрешение опекуна, чтобы получить работу, поступить в университет или пройти хирургическое вмешательство.

Однако движение в направлении еще большей свободы для женщин сопровождалось преследованием десятков активисток-правозащитниц, многие из которых остаются в тюрьме.

«В случае подтверждения новости отмечают небольшую и давно назревшую уступку внутренним и международным призывам к королевству улучшить положение с правами женщин», - сказал Таиф аль-Худари, сотрудник по правовым вопросам неправительственной организации MENA Rights, занимающейся правозащитной деятельностью в Персидском заливе. «Если бы власти Саудовской Аравии были действительно привержены правам женщин, они сняли бы все обвинения с женщин-активисток, которых преследовали именно за то, что они выступали за отмену системы опеки мужчин. Сегодняшний отчет не должен использоваться как оправдание для ослабления международного давления на Саудовскую Аравию» - заявляет Аль-Худари.

Добавим, что безусловно Саудовская Аравия переживает сейчас свой танзимат. Однако, проблема в том, что как в Османской империи своего времени, так и в Саудовская Аравии сейчас, танзимат не был свободным выбором развращенных про-западных элит. Как видно из сообщений, саудовским правителям приходится лавировать между давлением самых разных групп внутри и за рубежом, отвечая при этом на все вызовы саудовского модернизированного и урбанизированного общества потребления. Мы даже не имеем права сделать из Мухаммада бин Салмана козла отпущения — при всем отношении к нему — ведь и он во многом лишь агент саудовских перемен.

Другими словами, очевидно, что Саудовская Аравия больше не может жить по старому. Но как правильно жить по новому королевство пока не имеет представления.