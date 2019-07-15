Афганские талибы убили четырех афганских солдат и одного американца

По меньшей мере четыре афганских солдата и один военнослужащий США были убиты в результате двух отдельных нападений, о которых заявляет движение Талибан*.

Нападение на коммерческое здание с гостиницей и магазинами в Кала-и-Нау, столице провинции Бадгис на западе Афганистана, оставило убитыми четырех сотрудников службы безопасности и ранило 20 человек, в том числе гражданских лиц, сообщили чиновники в субботу.

«Злоумышленники захватили здание рядом с офисом губернатора и штаб-квартирой полиции», - заявил агентству AFP губернатор Бадгиса Абдул-Гафур Маликзай.

Министерство обороны Афганистана заявило, что по меньшей мере трое нападавших талибов также были убиты в ходе нападения, а двое других арестованы.

В другом инциденте, по сообщениям НАТО, военнослужащий США был убит в ходе боевых действий в субботу в районе Саид-Абад в центральной провинции Вардак, примерно в 70 км к югу от афганской столицы Кабула. Его имя пока не сообщается.

Хотя НАТО не предоставило дополнительных подробностей, талибы взяли на себя ответственность за убийство «двух американских солдат» через «взрыв американского танка». Это сообщение ставится под сомнение, поскольку американцы не используют танки в Афганистане.

Два инцидента в субботу произошли менее чем через неделю после того, как официальные лица талибов встретились лицом к лицу с афганскими лидерами, а также американскими переговорщиками в Катаре в попытке положить конец многолетней войне в Афганистане.

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