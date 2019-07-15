Насилие в Судане: один человек погиб

Военизированные формирования, поддерживающие правящий Переходный военный совет Судана (ПВС), открыли огонь по демонстрантам в юго-восточном штате Сеннар, и, по словам медиков и свидетелей, один человек погиб от выстрела в голову.

Инцидент произошел в Эль-Сук в провинции Синнар в воскресенье, когда жители собрались на митинге, требуя, чтобы сотрудники Сил быстрой поддержки покинули город, сообщили свидетели агентству AFP.

«Жители города собрались возле офиса Национальной службы разведки и безопасности, чтобы пожаловаться на СБП», - сказал свидетель.

«Члены СБП развернулись и сначала стреляли в воздух, но позже они открыли огонь по жителям, убив одного человека и ранив несколько других людей», - сказал свидетель, который отказался назвать имя по соображениям безопасности.

Комитет врачей, связанный с зонтичным протестным движением страны, альянсом «Свободы и перемены», подтвердил этот инцидент.

Свидетели говорят, что жители Эль-Сука пошли к офису разведки, чтобы пожаловаться после того, как СБП в субботу совершили рейд в молодежный клуб во время траурного митинга, посвященного смерти демонстрантов, убитых в сидячей забастовке в Хартуме 3 июня.

В субботу протестующие провели митинги в нескольких городах и поселках по всей стране, в том числе в Хартуме, чтобы оплакать убитых в ходе рейда в лагере протеста 3 июня в столице.

По словам врачей, близких к протестующим, в тот день более 100 демонстрантов были убиты во время рейда, когда вооруженные люди в военной форме расправились с демонстрантами, которые находились там в течение нескольких недель.

Командующий СБП Мохамед Хамдан Дагало является заместителем главы ПВС, который захватил власть после свержения Омара аль-Башира.

Дагало опроверг утверждения о том, что СБП несут ответственность за убийства протестующих в июне, заявив, что это была попытка исказить представление о его ополчении.