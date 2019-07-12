Верховный Суд снизил тюремные сроки членам Хизб ут-Тахрир на три месяца

Верховный суд России решил доказать, что судебную систему Российской Федерации зря критикуют за нечеловеческие тюремные сроки и в порыве великодушия снизил сроки тюремного заключения четверым крымским татарам из Бахчисарая, которых обвиняют в членстве в Хизб ут-Тахрир*.

Впрочем, радости мало, ибо российский суд не был бы российским судом, если бы «снижение» срока не выглядело как форменное издевательство.

Судите сами - Энверу Мамутову, обвинявшемуся в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев, остальным подсудимым – Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев каждому.

Безусловно, даже если на один день меньше заключенные проведут в застенках, это уже хорошо. Но когда людям сидеть не год и не два, а по 9 лет, или тем более 17 лет, что такое эти три месяца?

Между тем, у здания Верховного суда после акции в поддержку подсудимых задержали несколько десятков крымских татар, приехавших в Москву поддержать соотечественников. Их увезли в ОВД Мещанского и Таганского районов, сообщает "Радио Свобода".

* - запрещены в РФ