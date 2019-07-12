Узбекистан обменяет свой золотой запас на китайские облигации

Узбекистан намерен продать часть своего золотого запаса, а затем купить долговые обязательства США и Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой главу Центробанка страны Мамаризо Нурмуратова.

«Мы хотим купить американские бумаги и долговые обязательства других стран, включая Китай. Доля золота [в резервах Узбекистана] составляет около 50%, но в будущем она может быть ниже», – говорит Нурмуратов.

Bloomberg отмечает, что такая политика расходится с политикой других государств, которые, наоборот, закупают золото, чтобы снизить последствия от проблем в глобальной экономике.

О намерениях узбекистанского правительства по диверсификации своих резервов впервые стало известно еще в феврале текущего года, но тогда речь шла лишь о покупке американских облигаций.

«Доля золота будет меньше. Во-первых, потому, что сами резервы будут расти, а во-вторых, мы будем продавать больше золота», – пояснил политику среднеазиатской республики Нурмуратов.

По его словам, через четыре-пять лет производители Узбекистана смогут напрямую продавать золото на мировом рынке. На данный момент золото за сумы покупает государство и продает его за доллары на внешнем рынке.

Добавим, что в сентябре 2017 года Узбекистан позволил местной валюте резко обесцениться, чтобы соответствовать курсу черного рынка. С начала нынешнего года сум потерял в цене более чем 2%, но Нурмуратов назвал это «частью нормального и здорового процесса».

По данным на декабрь прошлого года золотовалютные запасы Узбекистана составляли $25,98 млрд. Из валового объема резервов монетарное золото занимало $14,96 млрд, валютные активы — $11,01 млрд. При этом за последний месяц 2018 года валютные активы уменьшились на $830 млн, а запасы золота увеличились на $316 млн. В этот объем не входят валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (за исключением Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в ЦБ.