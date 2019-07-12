Папуасские повстанцы объединяются против Индонезии

Три основные вооруженные сепаратистские группировки в Западном Папуа объединили свои усилия по борьбе за независимость от Индонезии, в то время как столкновения между повстанцами и индонезийскими вооруженными силами вынудили тысячи мирных жителей покинуть свои дома.

На прошлой неделе эти группы объявили, что будут сражаться вместе под названием «Армия Западного Папуа», координируемая Объединенным освободительным движением за Западную Папуа (ULMWP) - зонтичной группой для сепаратистов.

Вооруженные группы - Революционная армия Западного Папуа (TRWP, сокращение от Tentara Revolusi West Papua), Национальная армия Западного Папуа (TNPB, сокращение от Tentara Nasional Papua Barat) и Национальная армия освобождения Западного Папуа (TPN.PB, сокращение от Tentara Pembebasan Nasional Папуа-Барат) 1 мая подписали «Пограничную декларацию Ванимо».

Бенни Венда, который живет в изгнании в Британии после бегства из Индонезии и является председателем ULMWP, заявил, что альянс способен руководить независимой страной.

«ULMWP готов сформировать независимую Западную Папуа», - сказал Венда в заявлении на той неделе. «Политически и в военном отношении мы теперь едины. Международное сообщество теперь может видеть без сомнения, что мы готовы захватить нашу страну.

«Индонезия не может больше клеймить нас как сепаратистов или преступников, мы - законное объединенное военное и политическое государство в ожидании».

Напомним, что Западная Папуа была колонией голландцев до начала 1960-х годов, когда Индонезия установила контроль над территорией, закрепив свое правление спорным референдумом.

С тех пор в Западном Папуа не прекращается конфликт между местным населением и индонезийцами, которых папуасы считают «колонизаторами» и обвиняют в беспощадной эксплуатации их земли, а также в попытке стереть папуасскую идентичность.

К слову, одно из обвинений папуасов в адрес Индонезии заключается в попытке Джакарты исламизировать Западную Папуа и ее население. На сегодняшний день, после долгой политики миграции с других островов, коренное население составляет лишь половину всего населения Западного Папуа. Правительство строит мечети и медресе, а также отправляет папуасских детей в мусульманские школы в других регионах.

Пока не известно, как объединение вооруженных сепаратистских группировок папуасов скажется на интенсивности конфликта. Даже объединенные папуасы, которым практически никто не оказывает поддержки (кроме информационной и моральной), существенно уступают по своим возможностям вооруженным силам и ресурсам Индонезии.