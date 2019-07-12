Правительство Ливии требует от Франции объяснить появление ее "джавелинов" в руках Хафтара

Правительство Ливии, признанное Организацией Объединенных Наций, в четверг потребовало срочных ответов от французского правительства, после того, как Париж признал, что французские ракеты были обнаружены на базе сил Халифы Хафтара, которые борются за то, чтобы захватить столицу Триполи.

Министр иностранных дел Мохамед Тахер Сиала попросил своего французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана «срочно объяснить», как ракеты «достигли сил Хафтара, когда они были доставлены и как», говорится в заявлении министерства.

Сиала также потребовал узнать «количество оружия, существование которого (в Ливии) противоречит заявлениям французского правительства ... о поддержке» правительства национального единства Триполи.

Министерство обороны Франции, подтвердив сообщение в New York Times, в среду заявило, что ракетные комплексы "Джавелин" (FGM-148 Javelin) американского производства, обнаруженные в июне в лагере к югу от Триполи, были приобретены Францией.

Но Париж отрицает, что поставлял их Хафтару в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, заявив, что французские силы, действующие в раздираемой войной стране, потеряли их след, после того как они были признаны дефектными.

Противотанковые ракетные установки стоимостью 170 000 долларов каждая были захвачены, когда силы, лояльные правительству в Триполи, захватили базу Хафтара в Гарьяне, в 100 км к югу от Триполи.

Три установки были показаны журналистам, в том числе журналистам AFP, 29 июня рядом со снарядами китайского производства с маркировкой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В заявлении французского министерства не объясняется, как ракеты были потеряны, и эта находка, вероятно, усилит подозрения, что Париж поддерживает Хафтар на месте.

Напомним, что в апреле Хафтар приказал своей самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА) начать штурм ливийской столицы.

Это уже третья по счету гражданская война, которая потрясает североафриканскую страну после падения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году.