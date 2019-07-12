Взрыв на афганской свадьбе унес жизни не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек были убиты и 40 ранены, когда террорист-смертник, предположительно в раннем подростковом возрасте, взорвался на свадьбе в восточной провинции Нангархар в Афганистане.

По словам сотрудника полиции Файза Мохаммада Бабархила, террорист взорвался рано утром в пятницу в доме проправительственного командира в округе Пачир-а-Агам.

Проправительственные ополченцы часто работают вместе с перегруженными афганскими силами безопасности, чтобы предотвратить попадание территорий в руки талибов.

Атахулла Хогьяни, представитель губернатора провинции Нангархар, сказал, что 40 раненых были доставлены в больницу. Были опасения, что число погибших может возрасти.

Местные жители сообщили агентству Reuters, что в результате взрыва погибли не менее 10 человек.

Талибан*, который пообещал попытаться сократить число жертв среди гражданского населения, отказался от ответственности за это нападение. Предполагается, что за этот теракт ответственны боевики ИГИЛ*, у которых имеется сильное присутствие в провинции Нангархар.

В прошлом месяце террорист-смертник взорвал себя возле полицейского автомобиля в столице Нангархара, Джалал-Абаде, убив по меньшей мере трех офицеров и шесть гражданских лиц, и ранив еще 13 человек.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за это нападение.

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