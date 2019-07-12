Суданские генералы заявили, что предотвратили еще один госпереворот

Правящий Переходный военный совет Судана (ПВС) заявил, что он предотвратил попытку военного переворота, и что по меньшей мере 16 офицеров были арестованы.

Заявление прозвучало поздно вечером в четверг, когда лидеры ПВС и протестного движения, обсуждали вопрос о разделе власти.

«Офицеры и солдаты армии и национальной службы разведки и безопасности, некоторые из которых в отставке, пытались совершить переворот», - заявил генерал Джамал Омар из ПВС в прямом эфире государственного телевидения.

«Регулярные силы смогли пресечь попытку», - сказал он, но не сказал, когда была предпринята попытка.

«Это попытка заблокировать соглашение, которое было достигнуто Переходным военным советом и Альянсом за свободу и перемены, и которое направлено на то, чтобы открыть суданцам возможность выполнить свои требования», - сказал Омар.

Он добавил, что силы безопасности расследуют участие других офицеров, которые могли предпринять попытку государственного переворота.

Больше подробностей пока не поступало.

Эксперты отмечают, что попытку переворота вряд ли можно считать чем-то удивительным. С самого начала кризиса в Судане в рядах армии и спецслужб существовали разногласия. В нестабильной ситуации, которая сложилась в Судане, от единства далеки как протестующие, так и армия.