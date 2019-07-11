Таджикистан: на севере страны за полгода освободили 114 обвиняемых в экстремизме

С января за первые полгода 2019 в Согдийской области Таджикистана от уголовной ответственности были освобождены 114 обвиненных в экстремизме граждан. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на прокурора области Хабибулло Вохидова.

Все эти граждане привлекались по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями об участии в деятельности запрещенных партий и организаций и о незаконном вовлечении граждан для участия в вооруженных конфликтах.

По словам Вохидова, за первое полугодие на территории области было зарегистрировано 395 преступлений экстремистского характера и 1203 уголовных дела, связанных с убийствами, изнасилованием, коррупционными и экономическими преступлениями.

Вместе с тем, по данным «Озоди», за весь прошлый год таджикские суды вынесли лишь 14 оправдательных приговоров. Сколько человек оправдали в Согдийской области, не уточняется.

Ранее власти Таджикистана заявляли, что лица, которые признают свою вину, искренне раскаются, добровольно придут в правоохранительные органы и докажут, что оказались в экстремистских группировках обманным путем, в соответствии со статьями 307 и 401 Уголовного кодекса республики освобождаются от уголовной ответственности. Соответствующие изменения и дополнения в УК ввели в декабре 2014 года. С тех пор были амнистированы десятки таджикистанцев.

Так, в сентябре прошлого года управление МВД по Душанбе отчиталось об освобождении трех жителей столицы и одного жителя района Рудаки, разыскивавшихся спецслужбами за экстремизм и участие в военных действиях за рубежом, но добровольно вернувшихся на родину.

В том же месяце сообщалось, что из-под стражи освобожден Абдушукур Хакимов, обвинявшийся в членстве в запрещенном Исламском движении Узбекистана (ИДУ) и экстрадированный ранее из России. Уголовное преследование Хакимова было прекращено якобы в связи с тем, что он также «искренне раскаялся и добровольно вернулся».