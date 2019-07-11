В деле Абдулмумина Гаджиева появился новый свидетель

В деле дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева появился новый свидетель, который дал показания против него, сообщает издание "Московский Комсомолец".

По данным газеты, нового свидетеля (точнее свидетельницу) зовут Раисат Садуллаева.

"По версии силовиков, в 2015 году она выезжала в Турцию, где от находящихся в розыске людей ей стало известно, что Абу Умар Саситлинский (тоже обвиняется Россией в финансировании терроризма) создал фонды, через которые помогал "Исламскому государству". Те же люди указали ей на Гаджиева, как на соратника Саситлинского", – пишет "МК".

Известно, что с 15 декабря 2014 года женщина находится на профучете в Хасавюртовском ГОВД по категории "экстремист".

Издание «Кавказ.Реалии» цитирует адвоката Гаджиева Арсена Шабанова, который рассказал, что фамилия Садуллаевой фигурирует в рапорте, составленном до возбуждения уголовного дела.

"Там указано, что на основании ее показаний и получены сведения о причастности Гаджиева. Ее объяснений в деле нет, просто фамилия фигурирует. О том, что она привлечена, как свидетель нам пока не объявлено", – добавил адвокат.

Напомним, что Абдулмумина Гаджиева, редактора газеты «Черновик», подозревают в финансирования терроризма и участии в террористической организации. Камал Тамбиев, один из подозреваемых по этому делу, в суде во время избрания меры пресечения заявил, что показания против журналиста у него выбили под пытками.