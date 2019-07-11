Большинство ветеранов США считают, что американские войны не стоят своих потерь

По данным нового опроса, опубликованного в среду, большинство ветеранов американской армии считают, что войны в Ираке и Афганистане не стоят своих потерь и затрат на них

Почти две трети, или 64%, ветеранов, чьи взгляды были опрошены Исследовательским центром Пью, заявили, что война в Ираке не стоит своих расходов. Также 58% опрошенных заявили, что продолжающаяся война в Афганистане не стоит своих усилий и потерь.

Эти взгляды согласуются с оценкой конфликтов в широкой общественности, считает исследовательский центр.

По словам центра Пью, ни опыт этих войн, ни опыт боевых действий в целом не повлияли на поддержку конфликтов среди ветеранов.

Вместе с тем отмечается, что значительные различия были замечены на основе принадлежности ветеранов к политическим партиям. Так ветераны-республиканцы в три раза с большей вероятностью, чем ветераны-демократы, будут поддерживать войны в Ираке, и почти в два раза с большей вероятностью скажут, что война в Афганистане стоит своих усилий.

Эти тенденции также распространены среди широкой общественности.

Отвечая на вопрос об операциях США в Сирии, ветераны придерживались столь же смутного мнения: только 42% сказали, что затраченные усилия стоили того, по сравнению с 55%, которые ответили, что это не так.

Как и в случае с другими конфликтами, ветераны-республиканцы гораздо чаще поддерживали военную кампанию.