Египет фабрикует обвинения, чтобы держать оппозиционеров в тюрьме

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду обвинила Египет в «бессрочном» содержании диссидентов в тюрьме, несмотря на постановления суда об их освобождении.

Правозащитная группа заявила, что задокументировала пять случаев, когда Высшая государственная прокуратура безопасности «обошло судебные приказы об освобождении (диссидентов) от произвольного задержания, заключив их в новые дела на основании сфабрикованных обвинений».

В заявлении говорится, что «попытка удержать их за решеткой на неопределенный срок» является «тревожным сигналом того, насколько разрушена система правосудия страны».

Источник в египетской службе безопасности сообщил, что новые аресты соответствовали судебным решениям, в то время как предварительное содержание под стражей было предписано в случаях «судебной необходимости».

Наджиа Бунейм, директор Amnesty в Северной Африке, назвала эту практику "тревожной тенденцией".

По ее словам, из-за этого заключенные «все еще содержатся под стражей по ложным основаниям, попав под жерновы системы произвольных задержаний Египта».

Среди известных случаев было происшествие с дочерью известного проповедника Юсуфа аль-Кардави.

По словам Amnesty, Ола Аль-Кардави находится в тюрьме с 2017 года за «членство в террористической группе».

Несмотря на постановление суда о ее освобождении 3 июля, прокуратура «распорядилась о ее задержании по другому необоснованному делу днем ​​позже».

Amnesty считает, что Ола стала жертвой связей своего отца с запрещенной группой Братьев-мусульман (которая запрещена также и в РФ).

Правозащитники также приводят в пример случай продюсера Al-Jazeera Махмуда Хусейна, арестованного в Каире в конце декабря 2016 года по обвинению в «членстве в террористической организации», «получении иностранного финансирования» и «публикации ложной информации».

Хусейн был освобожден 21 мая, но уже неделю спустя ему предъявили другое обвинение, и он снова попал в тюрьму.

Правозащитные организации регулярно обвиняют авторитарный режим президента Абдель Фаттах ас-Сиси, который пришел к власти после переворота 2013 года, в подавлении как светской, так и исламистской оппозиции.