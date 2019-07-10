Перепись 2020 года в Таджикистане включит в себя графу о вероисповедании



В переписные листы, которые будут использоваться в 2020 году в Таджикистане, включат графу о вероисповедании. Соответствующие поправки внесены в закон «О переписи населения», сообщает издание «Озоди». Это означает, что в 2020 году будет возможность выяснить более точный и современный религиозный состав страны.

Представитель Агентства по статистике при президенте Таджикистана Киёмиддин Давлатзода пояснил, что во время предыдущих переписей населения вопросы о вероисповедании в анкетах отсутствовали. Он добавил, что иногда проводились отдельные исследования по вопросу религиозной идентичности, однако такой вопрос во время переписи населения в Таджикистане будет задаваться впервые.

Депутат парламента Абдухалим Гаффоров отметил, что во время предстоящей переписи будет уточнен религиозный состав населения республики. «Мы во время бесед постоянно говорим, что более 90% населения страны являются мусульманами. И сейчас наша цель в том, чтобы во время переписи уточнить, сколько у нас последователей Ислама, сколько христианства, сколько других религий и сколько атеистов», – сказал депутат.

По его словам, такие данные необходимы для госорганов, которые должны знать вероисповедание своих граждан, для международных организаций, которые сотрудничают с властями Таджикистана, и для иностранных граждан, интересующихся традициями и культурой населения республики.

Социолог Музаффар Олимов говорит, что определение численности последователей различных религий в большинстве стран мира является вполне обычным явлением. Вместе с тем в Таджикистане представители некоторых религиозных конфессий, возможно, не станут раскрывать свое вероисповедание, так как в прошлом были зафиксированы случаи преследования последователей христианских сект и зороастризма, и таджики, которые приняли другую религию, стараются скрыть свое вероисповедание.

В настоящее время в стране зарегистрировано более 70 неисламских религиозных организаций.

Как сообщает издание «Фергана» последняя перепись населения проводилась в Таджикистане в 2010 году. Численность населения на тот момент составила 7,565 млн человек. Несмотря на миграционный отток городского населения за пределы республики, в 2010 году по сравнению с 2000 годом, когда проводилась предыдущая перепись, население таджикских городов выросло на 379 тысяч человек или на 23,3%. Количество сельского населения увеличилось на 1,059 млн человек или на 23,5%. Количество мужчин составило 3,813 млн, а женщин – 3,752 млн. Согласно данным 2010 года, на 1 тысячу мужчин в Таджикистане приходилось 984 женщины.