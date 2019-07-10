Германия отказывается отправлять войска в Сирию

Германия не будет направлять в Сирию наземные войска, как об этом просят Берлин власти США, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Вместо этого власти Германии продолжат выполнение уже взятых на себя обязательств.

Зайбер добавил, что участникам коалиции против ИГИЛ* следует в ближайшее время обсудить дальнейшие шаги и "разумно распределить" как военные, так и гражданские задачи. Германия продолжит воздушные разведывательные операции с территории Иордании, но не намерена вводить войска в Сирию, заявил представитель правительства ФРГ.

Отправка военных в Сирию оказалась редким случаем, когда в германском политикуме существует практически полный консенсус. Отправку не поддержали ни оппозиционные, ни поддерживающие правительство фракции германского парламента. Против этого шага выступили как оппозиционные "Левые", "Зелёные" и Свободная демократическая партия, так и правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов.

Напомним, что со стороны США неоднократно звучали призывы к европейским странам отправить своих военных в Сирию. Совсем недавно об этом говорил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри. Европейские силы могли бы частично заменить американских военных в регионе, заявил американский чиновник в интервью изданию Die Welt.

Но энтузиазм самих европейцев по поводу втягивания в сирийскую войну гораздо ниже ожидаемого Вашингтоном уровня.

* - запрещены в РФ